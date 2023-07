Casino révise fortement ses prévisions financières à la baisse à cause de la chute des ventes

Nouveau coup dur pour Casino. Entré fin mai dans une conciliation pour tenter de renégocier son endettement, le groupe de distribution a dû réviser à la baisse ses prévisions financières pour 2023 après des ventes en fort recul lors du deuxième trimestre 2023.

La prévision d'Ebitda (bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements) sur le marché français est revue à la baisse pour 2023. Il sera « inférieur à 300 millions d'euros », « contre 440 millions d'euros dans le plan d'affaires présenté au marché le 26 juin 2023 », a précisé le groupe dans un communiqué. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires France est estimé à 3,6 milliards d'euros hors taxes, en baisse de 8,9% par rapport au deuxième trimestre 2022 (3,954 milliards), ou -6,6%, à périmètre comparable.

Les hyper et supermarchés à la traîne

Ce sont les hyper et supermarchés qui sont en forte perte de vitesse et entraînent les résultats à la baisse, avec des reculs du chiffre d'affaires de 17,1% et 13,9%, respectivement, à périmètres comparables. Une chute mise sur le compte, notamment, « des baisses de prix ». A l'inverse, les enseignes parisiennes et de proximité (Franprix, Monoprix...) devraient voir leur chiffre d'affaires augmenter de 2,6% sur le trimestre, à périmètre comparable. Le commerçant en ligne Cdiscount, qui appartient à Casino, connaît, pour la même période, une baisse de 22% du chiffre d'affaires.

La rentabilité s'effondre

La rentabilité, in fine, s'effondre : l'Ebitda France après loyers et hors promotions immobilières, sur le premier semestre, est désormais estimé entre -165 et -175 millions d'euros, contre 191 millions au premier semestre 2022. Ces chiffres provisoires et non-audités « sont susceptibles d'être modifiés d'ici la date d'arrêt des comptes semestriels », prévient Casino.

Des offres de reprise ont été faites pour le distributeur qui emploie 200.000 salariés dans le monde dont un quart en France, par le duo de milliardaires Kretinsky-Ladreit de Lacharrière et par le trio Niel-Pigasse-Zouari. Un « accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière » doit être conclu au plus tard le 27 juillet 2023, a indiqué le groupe dans son communiqué. Ainsi, « les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d'offres révisées au plus tard le 14 juillet 2023 à 21h ». Ces offres seront examinées lundi 17 juillet par la direction et par les créanciers du groupe, qui sont de grandes banques françaises et européennes, des fonds d'investissements et des acteurs institutionnels.

Elles seront « appréciées au regard des éléments suivants : inconditionnalité des engagements d'apport de fonds propres et niveau de liquidités disponibles pour le groupe post-réalisation de la restructuration, ce qui traduira la robustesse financière du plan de restructuration », poursuit-il. Casino ne doit pas seulement renégocier son écrasant endettement, annoncé à 6,4 milliards d'euros à fin 2022. Il doit aussi lever au moins 900 millions d'euros de fonds propres.

L'Etat va veiller « à la solidité du projet industriel »

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a pris pour la première fois la parole mardi, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, et indiqué que l'Etat veillerait à « la solidité du projet industriel » et à l'avenir des 50.000 salariés du groupe » en France. « Pas question que le siège historique du groupe soit menacé, les salariés n'ont pas à payer pour les erreurs qui ont pu être commises par la direction », a-t-il dit. Casino emploie 1.500 personnes à Saint-Etienne. Le ministre a jugé les deux offres de reprise « solides », sans prendre parti.

Carrefour s'offre Cora et Match et talonne E.Leclerc Soixante hypermarchés et 115 supermarchés, respectivement sous enseignes Cora et Match, et au total 24.000 salariés : c'est une acquisition significative qu'a annoncée Carrefour mercredi soir. La transaction « valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros », précise Carrefour, selon lequel les deux enseignes ont réalisé un peu plus de 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (hors taxe) en France en 2022, lui-même ayant réalisé pour 42 milliards d'euros de ventes dans le pays. Cette dernière donnée est communiquée taxes incluses. En additionnant les parts de marché du groupe Carrefour (19,9% au dernier pointage fin juin) et Louis Delhaize (2,4%), selon les données de Kantar Worldpanel publiées par le média spécialisé LSA, le distributeur talonnerait de très près le leader du secteur en France, le groupement d'indépendants E.Leclerc, qui pèse 23,5% du marché. Carrefour « garderait l'ensemble des personnels, mais on reste prudents car on n'a pas encore les conditions du rachat » a déclaré à l'AFP Cyrille Lechevestrier, délégué syndical CFTC (majoritaire) au sein de Cora. « Les accords d'entreprise et les grilles de salaire sont meilleurs chez Carrefour mais (le distributeur) a beaucoup franchisé ces derniers temps », craint de son côté Julien Aquilina, délégué syndical CGT.

