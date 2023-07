Le titre Casino s'effondre en Bourse après l'annonce des offres de reprise

Les investisseurs ont bien froidement accueilli les deux offres de reprise du groupe Casino. Depuis la réouverture de la cotation ce mercredi, le cours de l'action dégringole de près de 30% (30,06% à 10h33) à la Bourse de Paris pour un prix de 3,20 euros par action à 10h33, soit ses niveaux les plus bas historiques puisque l'action est même tombée au point à 2,75 euros en début de matinée.

En grandes difficultés financières, le distributeur a reçu deux propositions de reprise. D'abord, celle des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière. Le duo prévoit pour Casino une recapitalisation à hauteur de 1,8 milliard d'euros au total, dont 500 millions d'euros de conversion de dette en capital.

Kretinsky et Ladreit de Lacharrière face à Niel-Pigasse-Zouari

Pour rappel, le Tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire de Casino autour de 10% et qui souhaite en prendre le contrôle, est disposé à injecter 750 millions d'euros. À condition que la dette soit allégée, avec une augmentation de capital de plus d'un milliard d'euros à laquelle souscrirait à hauteur de 150 millions d'euros Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac), actionnaire lui aussi (12% du capital) et proche du PDG Naouri.

De l'autre côté de la table des négociations, la seconde offre vient du trio d'hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. Ce dernier prévoit d'investir « avec ses partenaires financiers » 900 millions d'euros. Moez-Alexandre Zouari, important franchisé du groupe Casino en Ile-de-France et bon connaisseur du monde de la distribution, est appelé à prendre « la direction du groupe », si cette offre était avalisée. Avec un « projet industriel et social de long terme », cette proposition « bénéficie du soutien d'un groupe important de créanciers du groupe Casino », assure le trio qui s'était dit potentiellement prêt à investir jusqu'à 300 millions d'euros dans le cadre d'« un renforcement des fonds propres (avec d'autres acteurs) allant jusqu'à 1,1 milliard d'euros ».

La dette conditionne l'avenir du groupe

Après avoir été examinées mardi par le conseil d'administration de Casino, ces deux propositions le seront par les créanciers du distributeur ce mercredi. En effet, le groupe qui compte 200.000 employés, dont le quart en France, plie sous le poids de sa dette, dont la restructuration conditionne l'avenir. À l'heure actuelle, l'endettement net du groupe s'élève à 6,4 milliards d'euros et celui de sa maison-mère Rallye à environ 3 milliards d'euros. Le 30 juin dernier, Casino a annoncé lundi qu'il n'avait pas respecté l'obligation d'avoir une dette brute qui n'excède pas 3,5 fois son excédent brut d'exploitation.

(avec AFP)