Grande distribution : à rebours de Carrefour, Auchan annonce une année 2023 en perte

« Difficile ». Voilà comment l'année 2023 a été qualifiée par Auchan (ELO) qui a annoncé, ce jeudi, une perte nette de 379 millions d'euros sur l'ensemble de l'année dernière contre un bénéfice de 33 millions d'euros en 2022. De plus, le distributeur originaire du Nord de la France, cinquième acteur du secteur en France (derrière E.Leclerc, Carrefour, Intermarché et Système U) mais non coté en Bourse, a vu son produit des activités ordinaires, l'équivalent de son chiffre d'affaires, baisser de 1,7% à 32,9 milliards d'euros en 2023, malgré la hausse des prix qui gonfle les ventes des distributeurs.

En l'absence de dernière minute du PDG, Yves Claude, le directeur financier d'Auchan, Ludovic Delcloy, a pris la parole lors d'une conférence de presse à Paris. Il a reconnu une « année difficile dans un contexte difficile », évoquant deux éléments d'explications principaux, d'une part « la guerre Russie-Ukraine ». Présent dans les deux pays, il y a connu « un net ralentissement de la fréquentation » de ses magasins.

Le distributeur plombé par l'inflation

Selon Auchan, l'inflation a aussi eu un impact significatif sur les frais fixes du distributeur, « avec 348 millions d'euros de charges d'exploitation en plus (par rapport en 2022) hors pays en guerre ».

Ludovic Delcloy a également insisté sur l'impact de l'inflation sur le comportement des consommateurs. L'enseigne, particulièrement présente sur les grands formats de magasin de type hypermarchés (21% de son parc), a observé une baisse de consommation significative sur les produits non-alimentaires, un des points forts de ce format de magasin. Auchan a, en outre, enregistré « une réduction des volumes (vendus) aussi dans l'alimentaire », avec un retour au « niveau de consommation de 2018 en France », selon lui.

Le directeur financier du distributeur est revenu sur l'acquisition, en partenariat avec Intermarché, de nombreux magasins de leur concurrent en difficulté Casino. Auchan a racheté 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont seulement 5 d'une taille supérieure à 9.000 m2, et 2 drives, en se focalisant sur « des régions en croissance économique et démographique », notamment le pourtour méditerranéen, la région Rhône-Alpes et l'Ile-de-France. C'est une opération « qu'on est très fier d'avoir fait », a commenté Ludovic Delcloy.

« Est-ce que les magasins sont aujourd'hui performants, la réponse est non tout le monde le sait, mais tout le monde s'est battu pour les racheter », a-t-il déclaré. Les magasins doivent être intégrés « d'ici l'été », a-t-il encore précisé.

Une année très bénéfique pour Carrefour

A l'inverse d'Auchan, Carrefour a annoncé mardi une hausse de 23% de son bénéfice net par rapport à 2022, à 1,66 milliard d'euros (1,34 milliard en 2022). Ceci en raison notamment de la cession des activités à Taïwan et de ventes gonflées par « l'inflation élevée » en Europe et en Argentine.

Son chiffre d'affaires 2023 est en hausse de 10,4%, à 94,1 milliards d'euros. En France, où le groupe réalise près de la moitié de son activité, le chiffre d'affaires a progressé de 4,7%. Sans ces cessions, le résultat opérationnel courant du groupe est néanmoins en baisse de 4,7%, à 2,264 milliards d'euros. Mais, explique Carrefour, il progresse de 9,8% à changes constants.

Un résultat bienvenu par les investisseurs qui a fait monter le cours de son action de près de 5% sur la séance de mercredi, au lendemain de l'annonce.

Par ailleurs, les ventes de l'enseigne ont particulièrement profité des produits de marque Carrefour et de la gamme de premiers prix « Simpl'». Ceux-ci sont « particulièrement appréciés des clients », explique le distributeur. Ces produits représentent aujourd'hui 36% du chiffre d'affaires alimentaire, en progression de 3 points par rapport à 2022, en ligne avec l'objectif de 40% à horizon 2026

Le groupe dit s'être « pleinement mobilisé dans un environnement difficile », atteignant « la grande majorité de ses objectifs opérationnels ». Il dit notamment avoir rempli son objectif annuel « d'économies de coûts », supérieur au milliard d'euros.

(Avec AFP)