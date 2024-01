Casino : c'est officiel, 288 magasins cédés à Auchan et Intermarché

[Article publié le mercredi 24 janvier 2024 à 13h58 et mis à jour à 14h48] Le groupe Casino, en négociations depuis décembre pour céder à ses concurrents Intermarché et Auchan une large part de son parc de super et hypermarchés, a annoncé ce mercredi à l'intersyndicale qu'il prévoit de vendre à ces deux enseignes quelque 288 magasins, selon des sources syndicales, en début d'après-midi. Un comité social et économique central (CSEC) devait en effet se tenir ce mercredi à Saint-Etienne et la liste des magasins repris devrait être présentée à cette occasion.

Quelques minutes plus tard, le groupe Casino a confirmé ces informations. Les cessions seront effectives « au 2e trimestre 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées », en trois vagues successives.

« À l'issue des négociations exclusives engagées le 18 décembre 20231 relatives à la cession par le groupe Casino de la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés, le groupe Casino annonce avoir conclu des accords avec Auchan Retail France ainsi qu'avec le Groupement Les Mousquetaires, indique-t-on ainsi dans un communiqué ce mercredi. Ces accords prévoient la cession de 288 magasins (et les stations-services rattachées aux magasins), sur la base d'une valeur d'entreprise comprise entre 1,3 et 1,35 milliards d'euros. Les opérations de cessions à Auchan et au Groupement Les Mousquetaires forment un tout indivisible. »

Plus tôt, les organisations syndicales avaient donné la répartition : 98 magasins, plutôt de grande taille, à Auchan, et 190 à Intermarché, lequel devrait ensuite en céder 26 à Carrefour notamment dans les zones où les acquisitions pourraient poser des problèmes de concurrence.

Lire aussiCasino: employés et élus battent le pavé à Saint-Etienne pour sauver leurs emplois

Au sein de Casino, « reste 23 magasins, dont 7 hypers, qui ne sont pas repris et pour lesquels l'avenir est incertain, car il n'y aura plus de structure telle que DCF pour les gérer », avait noté une représentante syndicale auprès de l'AFP.

Pour rappel, DCF, ou Distribution Casino France, est l'entité dans laquelle sont regroupés notamment les super et hypermarchés français du groupe. Elle comptait encore 50.000 salariés en France fin 2022. Parmi ceux-ci, plus de 12.000 seraient concernés par un changement d'enseigne, avait indiqué le groupe.

Des listes de magasins concernés par la reprise par tel ou tel acteur avaient été publiées dans la presse ces derniers jours, notamment par LSA et le spécialiste du secteur Olivier Dauvers. Toutefois, Casino ne les avait pas confirmées et s'était refusé à tout commentaire.

Restructuration de la dette

Cette annonce intervient alors que le cours de Bourse du distributeur est suspendu ce même jour « à la demande de la société », selon l'opérateur Euronext, dans l'attente d'une communication sur l'issue des discussions avec les autres distributeurs.

Pour rappel, Casino est entré en décembre en négociations avec Auchan et Intermarché pour leur céder 313 magasins, à raison d'environ un tiers, plutôt de grande taille, pour Auchan, et deux tiers, de taille plus moyenne, pour Intermarché.

Lire aussiCasino : face au risque de destruction d'emplois, Bruno Le Maire affirme veiller au « maintien du siège à Saint-Etienne »

Le groupe Casino regroupe aussi les enseignes Monoprix ou Franprix. Ce distributeur est entré fin octobre en procédure de sauvegarde accélérée. Encore contrôlé pour quelques mois par son PDG et premier actionnaire Jean-Charles Naouri, le groupe en pleine restructuration de sa dette doit aussi changer de mains à horizon mars-avril. Il doit ainsi passer sous le contrôle des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds d'investissement Attestor.

Prochaine étape le 5 février

Pour rappel, le trio a obtenu le feu vert de Bercy pour l'opération « au titre du contrôle des investissements étrangers ». Le distributeur en grandes difficultés financières a annoncé dans un communiqué publié le 15 janvier dernier, « que le ministère de l'Économie français a rendu le 11 janvier 2024 sa décision autorisant, au titre du contrôle des investissements étrangers en France, la prise de contrôle du groupe dans le cadre de sa restructuration financière par le consortium » des repreneurs.

« Le véhicule d'acquisition du consortium (France Retail Holdings) sera contrôlé par EP Equity Investment III s.à r.l., société contrôlée » par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, indiquait alors Casino, qui rappelait que plusieurs autorisations devaient encore être accordées avant la réalisation de l'opération, attendue pour mars/avril.

Elle doit encore emporter, notamment, l'approbation de différentes autorités de la concurrence « autres que la Commission européenne », qui a donné son feu vert début janvier sur ces questions ; l'autorisation par l'Autorité luxembourgeoise des assurances du changement de contrôle indirect de Casino RE (filiale de réassurance du Groupe) ; ou encore, l'autorisation de la Commission européenne sur les questions de subventions étrangères.

Le tribunal de commerce de Paris, lui, devra statuer le 5 février sur l'examen du projet de plan de sauvegarde accélérée, avaient précisé les administrateurs judiciaires au chevet du groupe début janvier. La période de sauvegarde accélérée de Casino s'achèvera le 25 février. Les diverses augmentations de capital doivent ensuite avoir lieu en mars et une assemblée générale des nouveaux actionnaires devra dans la foulée statuer sur la nouvelle composition du conseil d'administration.

(Avec AFP)