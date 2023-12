Intermarché et Auchan en discussions pour créer la plus grande centrale d'achat de France

Cela pourrait être un coup de tonnerre dans le monde de la grande distribution. Les deux groupes Intermarché et Auchan ont annoncé ce mardi un rapprochement qui pourrait mener le groupe à créer la plus grande centrale d'achat de France. Ces derniers devraient notamment discuter « d'une alliance de long terme à l'achat », selon un communiqué commun. « Le périmètre de discussions comprend notamment la négociation à l'achat des produits alimentaires de grande consommation des grandes marques nationales et la négociation à l'achat des produits non alimentaires », ajoutent les deux distributeurs.

Selon le communiqué, ce projet de centrale d'achat devrait « défendre au mieux les intérêts des consommateurs. »

Intermarché et Auchan lorgnent sur les magasins Casino

Les deux groupes ne sont d'ailleurs pas à leur coup d'essai de développement commun. Selon deux sources proches du dossier interrogées par l'AFP, fin novembre, Intermarché et Auchan ont travaillé sur une offre conjointe pour racheter l'intégralité des hypermarchés et des supermarchés pas encore cédées par le distributeur Casino. Mais les deux groupes pourraient ne pas être seuls sur le dossier.

Selon le média d'investigation La Lettre, Système U-Lidl seraient aussi intéressés par le fait de reprendre les magasins Casino. Le Hard discounter avait indiqué il y a quelques mois au fonds britannique Attestor être intéressé par la reprise d'environ 300 Casino et 300 Monoprix, autre enseigne du groupe en difficulté financière. Attestor fait aujourd'hui partie du consortium candidat à la reprise du groupe d'origine stéphanoise, aux côtés du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et du français Marc Ladreit de Lacharrière. Le passage de témoin de celui qui est encore PDG et premier actionnaire du groupe, Jean-Charles Naouri, est prévu lors du premier trimestre 2024.

Casino face au controversé accord de « lock-up »

Pour rappel, le milliardaire et actionnaire tchèque Daniel Kretinsky a pressé la direction de vendre ses plus grands magasins dans le cadre de l'accord de « lock-up » signé en octobre, qui prévoit un apport de fonds propres ainsi qu'une réduction de l'endettement net du groupe. Ainsi, Intermarché s'est déjà accordé avec Casino il y a quelques mois pour le rachat de 119 magasins, plus une soixantaine en option. Une soixantaine a d'ailleurs changé d'enseigne début octobre.

Face à cette volonté de l'actionnaire, les salariés de Casino ont manifesté ce mardi en région parisienne et à Saint-Etienne, où se trouve le siège du groupe, pour exprimer leurs craintes d'une « vente à la découpe » de l'entreprise. Déjà, le 29 octobre, Nathalie Devienne (FO), l'une des deux porte-parole de l'intersyndicale mise en place face à l'annonce de possibles nouvelles cessions de magasins, avait dit craindre que « Daniel Kretinsky prépare un dépeçage du groupe, avec une nouvelle vague de vente de magasins qui aura des conséquences lourdes pour les autres filiales, la logistique et les sièges sociaux ».

La concurrence est très forte entre enseignes de la grande distribution, exacerbée par l'inflation qui porte depuis des mois le leader du secteur, E.Leclerc, à un rythme que ses concurrents s'efforcent de suivre, y compris en rachetant des magasins afin de faire gonfler leur part de marché autrement que par la seule performance commerciale.

(Avec AFP)