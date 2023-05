Encadrement des loyers : Paris « ne peut pas encadrer le prix des locations touristiques »

De nombreux propriétaires parisiens et franciliens se frottent les mains depuis l'attribution des Jeux olympiques en 2024 à la ville de Paris. Invité au micro de France info ce samedi matin, 27 mai, l'adjoint chargé du Logement de la capitale a rappelé que « la ville de Paris n'a pas la possibilité d'encadrer le prix des locations touristiques ».

De ce fait, aucune règle supplémentaire ne verra le jour pour réglementer la location de meublés touristiques. « Il y a déjà des règles qui s'appliquent et elles continueront à s'appliquer pendant la période des JO », a souligné Ian Brossat. A l'heure actuelle, les propriétaires peuvent mettre en location leur logement principal, dans la limite de 120 jours sur l'année sur une plateforme.

JO 2024 : "La Ville de Paris n'a pas de marge de manœuvre pour encadrer le prix des locations touristiques", explique Ian Brossat pic.twitter.com/4hEKxDPhll — franceinfo (@franceinfo) May 27, 2023

« Il n'y a pas de plafond de rémunération. Si vous partez en vacances pendant la période des JO vous avez tout à fait la possibilité de louer votre logement et de mettre un peu de beurre dans les épinards », a concédé Ian Brossat.

Des quartiers de Paris privés de Airbnb ?

Ces déclarations interviennent alors que la maire de Paris, Anne Hidalgo, vient de présenter au grand public un nouveau plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique. Afin de « permettre aux Parisiens de se loger à un prix abordable », et d'éviter que les locations type Airbnb deviennent majoritaires dans certains quartiers, la ville de Paris a notamment décidé d'interdire les meublés de tourisme dans certains quartiers.

« Dans le cadre de notre futur plan local d'urbanisme au mois de juin, nous allons totalement proscrire la création de nouveaux meublés touristiques dans un certain nombre de quartiers comme le Marais ou Montmartre », a ainsi Ian Brossat ce samedi.

L'adjoint souhaiterait aussi abaisser la durée maximale de location à 60 jours au lieu de 120. « Nous avons constaté que dans un certain nombre de quartiers nous étions envahis par ces locations touristiques et qu'un certain nombre de propriétaires transformaient leur logement en meublés touristiques », a-t-il souligné. Le futur PLU sera soumis au vote du Conseil de Paris le 5 juin prochain.

En dépit des tensions avec la Mairie de Paris, la relation d'Airbnb avec la municipalité est « forte », a insisté mercredi dans une interview aux Echos début mai, le PDG d'Airbnb Brian Chesky. « Nous voulons être au service de la ville pour les Jeux Olympiques » prévus à l'été 2024, dont Airbnb est l'un des partenaires, assurait le patron de la plateforme.

« On aura beaucoup d'athlètes hébergés dans des Airbnb, peut-être leurs familles, les équipes, les coachs, d'autres VIP », énumérait Brian Chesky. « Avec la Ville de Paris, la relation est forte », ajoutait-il. L'interview avait été publiée au lendemain de la présentation par trois députés (EELV, Horizons et PS) d'une série de propositions pour davantage encadrer l'impact des locations de meublés touristiques sur la disponibilité des logements. Parmi leurs propositions, ils suggéraient notamment de réduire de 120 à 90 le nombre de nuitées autorisées pour la location touristique et d'étendre cette obligation aux résidences secondaires.

