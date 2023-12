Grands magasins : des investisseurs prêts à débourser 5,8 milliards de dollars pour s'offrir Macy's

Malgré ses difficultés financières, Macy's attire les convoitises. D'après le Wall Street Journal, un consortium d'investisseurs a déposé une offre de 5,8 milliards de dollars pour reprendre la chaîne de grands magasins.

« Arkhouse Management, une société d'investissement orientée sur l'immobilier, et Brigade Capital Management, un gestionnaire d'actifs mondial, ont soumis le 1er décembre une proposition visant à acquérir les actions Macy's qu'ils ne possèdent pas encore pour 21 dollars par action », a écrit le quotidien financier ce dimanche 10 décembre, citant des sources proches du dossier.

Il s'agirait d'un montant supérieur de plus de 20% au cours de clôture de l'action de Macy's du vendredi (17,39 dollars). Contacté par l'AFP, un responsable d'Arkhouse n'a pas souhaité faire de commentaire. Brigade Capital Management n'a pas donné suite. Macy's n'a pas non plus souhaité s'exprimer.

Offre non ferme

D'après le journal, Arkhouse et Brigade considèrent que Macy's est sous-valorisé sur les marchés publics et ont signalé qu'ils étaient disposés à relever leur offre, sous réserve d'audits préalables. Ils ont par ailleurs transmis une lettre d'une banque d'investissement stipulant qu'ils ont la capacité de lever les fonds pour réaliser l'opération.

« Le groupe d'investisseurs détient déjà une position importante dans Macy's via des fonds gérés par Arkhouse », précise encore le Wall Street Journal. « Il a discuté de la proposition avec Macy's, et son conseil d'administration s'est ensuite réuni pour discuter de l'offre. On ne sait pas clairement comment l'enseigne perçoit la proposition », est-il encore indiqué.

Macy's a une valorisation boursière d'environ 4,77 milliards de dollars. Son titre est en repli de plus de 15% sur l'ensemble de l'année à Wall Street.

Des difficultés anciennes

Macy's, qui possède également les enseignes Bloomingdale's et Bluemercury, est, comme ses concurrents, en difficultés depuis des années. Touchée de plein fouet par la vente en ligne, sa situation a encore été aggravée par la crise du Covid.

Au 3e trimestre 2023, le bénéfice de la chaîne de grands magasins a été plus que divisé par deux, à 43 millions de dollars, contre 108 millions sur la période en 2022. Le chiffre d'affaires a lui reculé de 7%, à 4,9 milliards de dollars.

En juin, Macy's avait revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en raison d'un ralentissement de la demande en produits haut de gamme et d'une augmentation des remises liées à l'inflation qui reste élevée. Le groupe prévoyait ainsi pour 2023 un chiffre d'affaires compris entre 22,8 et 23,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 23,7 à 24,2 milliards de dollars. Il table sur un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 2,70 et 3,20 dollars, contre 3,67 à 4,11 dollars par action prévus précédemment.

Plein feux sur les petites surfaces

Les chaînes de grands magasins, qui autrefois attiraient les consommateurs dans les « malls », ces centres commerciaux géants, voient leurs résultats plonger depuis des années et sont contraintes de réduire leur périmètre. Macy's mise d'ailleurs désormais plutôt sur des magasins « petit format » depuis 2020, d'une surface cinq fois plus petite que celle de ses grands magasins traditionnels.

« Notre stratégie petit format est l'un des moyens par lesquels nous entendons exploiter toute la puissance de la marque Macy's pour générer une croissance durable et rentable des ventes à partir de 2024 », a expliqué le groupe dans un communiqué début octobre.

La marque en compte 15 pour le moment, également sous l'enseigne Bloomie's, sur tout le territoire américain. 30 nouveaux espaces de ce type doivent ouvrir à partir de début 2024 aux États-Unis.

(Avec AFP)