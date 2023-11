À Paris, le BHV enfin vendu par les Galeries Lafayette

La transaction est enfin actée. Le groupe Galeries Lafayette a définitivement cédé le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de Paris à la petite foncière d'origine lyonnaise Société des Grands Magasins (SGM). Pour rappel, les négociations étaient en cours depuis février, selon un communiqué de ce vendredi 10 novembre.

Le distributeur a annoncé « avoir finalisé la cession du BHV Marais au groupe SGM », après « avoir obtenu l'aval des autorités réglementaires compétentes », dans un communiqué vendredi. Le magasin de Parly 2 est également concerné par l'opération. Il s'agit d'un magasin BHV situé dans le centre commercial Westfield Parly 2 dans les Yvelines, près de Versailles. Les modalités financières de l'accord n'ont néanmoins pas été divulguées.

« Après en avoir été propriétaire pendant 30 ans, le groupe Galeries Lafayette est convaincu que le groupe SGM sera l'acteur le plus engagé et innovant pour continuer à faire grandir le potentiel de ces deux grands magasins avec le concours de leurs équipes », indique-t-il dans son communiqué.

Deuxième plus ancien grand magasin parisien après le Bon Marché, le BHV avait été fondé en 1856 par un marchand originaire d'Annonay (Ardèche), François Xavier Ruel, venu tenter sa chance à Paris après avoir rencontré sa femme, Marie-Madeleine Poncerry, à Lyon. C'est cette dernière qui prendra la tête cette année-là d'un magasin portant le nom de « Grand Bazar de l'Hôtel de Ville-Ruel Jeune », à l'angle des rues de Rivoli et des Archives, détaillait un ouvrage publié en 2016, qui le présentait comme « le grand magasin préféré des Parisiens ».

De nombreuses difficultés

Le BHV rencontre des difficultés depuis des années, encore aggravées récemment, selon la direction du magasin, par les problèmes de circulation rue de Rivoli, où se situe le grand magasin parisien. Il avait, comme les Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, été par ailleurs durement touché par l'épidémie de Covid-19, réduisant le flux de touristes et de travailleurs dans le centre-ville de la capitale.

Au moment de l'annonce d'entrée en négociations exclusives, le groupe Galeries Lafayette avaient expliqué que l'opération était pour lui un moyen de « concentrer ses efforts et moyens disponibles sur sa marque éponyme, de reconstituer sa trésorerie à la suite de l'impact subi de plein fouet par la crise du Covid » et de se recentrer autour de son « vaisseau amiral » du boulevard Haussmann. Vendredi, le groupe s'est dit « convaincu que le groupe SGM sera l'acteur le plus engagé et innovant pour continuer à faire grandir le potentiel » du grand magasin parisien.

Avec 1.300 salariés sans compter les démonstrateurs de vente extérieurs, les syndicats s'étaient dit rester « vigilants » sur la question de l'emploi. « Ce qui est important, c'est que les emplois soient sauvegardés », avait alors réagi en février auprès de l'AFP Florine Biais, déléguée syndicale centrale CGT pour le BHV.

Un repreneur implanté dans toute la France

Le repreneur, la SGM, est une foncière commerciale, fondée par Frédéric et Maryline Merlin. Également cité dans le communiqué, Frédéric Merlin a indiqué vouloir « travailler en profondeur avec l'ensemble des collaborateurs afin de poursuivre la croissance de ce magasin prestigieux, et de celui de Parly 2, tout en préservant l'ADN et les valeurs du BHV ».

Fin 2021, ces jeunes trentenaires, qui plus est frère et sœur, avaient déjà racheté aux Galeries Lafayette sept magasins de régions, à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims. La SGM, qui s'est spécialisée dans la réhabilitation des actifs commerciaux de centre-ville en perte de vitesse, exploite en outre une dizaine de centres commerciaux de centre-ville partout en France, c'est-à-dire à Roubaix, à Tourcoing, à Châlons-en-Champagne, à Lille, à Nîmes, à Saint-Nazaire, au Kremlin-Bicêtre, à Mulhouse et à Montigny-le-Bretonneux.

« On est une société qui travaille pour le commerce de centre-ville depuis plusieurs années et avoir l'opportunité de mettre à profit notre savoir-faire » dans un magasin comme le BHV, « c'est juste fou », s'enthousiasmait-il mi-février à l'AFP. « Notre force et ce qui devrait nous permettre de réussir » à redresser le BHV, « c'est que nous avons l'agilité d'une plus petite structure », capable de « s'adapter aux besoins locaux », avait-il ensuite estimé.

Les Galeries Lafayette continuent de s'implanter en Chine... Les Galeries Lafayette ont annoncé en avril vouloir accroître leur présence en Chine en comptant dix magasins « à horizon 2025 » et en développant la vente en ligne, grâce à la création d'une filiale commune avec le groupe immobilier local Hopson Group. L'enseigne entend ainsi « développer un partenariat stratégique » avec Hopson Group, « une société immobilière cotée de premier plan originaire du sud-est du pays », précise un communiqué, grâce à cette entreprise commune détenue à 50% par chacun des partenaires. Le groupe tricolore possède déjà un grand magasin à Pékin et un autre à Shanghai, dont chacun fait plus de 25.000 m2. Et « trois nouvelles adresses » ouvriront dès cette année, dans les villes de Shenzhen, Chongqing et Macao, qui feront entre 3.000 et 5.000 m2 selon le communiqué. ...mais se retirent de Berlin (Allemagne) En Europe, après presque trente ans de présence à Berlin, le groupe français Galeries Lafayette va fermer fin 2024 son grand magasin installé au coeur de la capitale allemande en raison entre autres de « la mutation des attentes de consommation », selon un communiqué datant de début octobre. Cette disparition annoncée va priver les Berlinois et les touristes d'un point d'attraction central de la Friedrichstrasse. L'installation de l'enseigne française en 1996 avait incarné la renaissance commerciale du centre de Berlin après la chute du Mur. Pour rappel, la marque Galeries Lafayette représente un réseau de 57 magasins en France - dont 19 détenus en propre et 38 en franchise - et est présente à Pékin, Jakarta, Dubaï, Doha, Shanghai, Shenzen, au Luxembourg, avec d'autres ouvertures prévues en Chine et en Inde notamment, selon des données du groupe.

(Avec AFP)