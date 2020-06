La crise sanitaire force le voyage à se réinventer

Le 23 septembre 2019, le voyagiste britannique Thomas Cook (du nom de l'inventeur du tourisme de masse en 1841) se déclarait en faillite. Premier signal d'alerte pour une industrie qui n'a pas vu venir la possibilité d'une pandémie de coronavirus, malgré l'alerte du SRAS ou du H1N1. En France, le choc de la Covid-19 est plus dévastateur que la crise économique de 2009, les attentats de 2015, les manifestations des Gilets Jaunes ou la grève de décembre dernier. L'arrêt du transport aérien, la fermeture des frontières puis le confinement ont touché de plein fouet ce secteur qui pèse 7,4% du PIB (8,9% si on ajoute les dépenses indirectes et induites), 9% des recettes d'exportation (y compris le transport aérien) et 2,87 millions d'emplois, soit 10,1% de l'emploi total (en 2018, source Banque des Territoires).



Sans oublier son importance dans le soft power français fait de gastronomie, de lieux culturels et de douceur de vivre que célèbre le dicton allemand « heureux comme Dieu en France ». « Le tourisme est, avec la restauration, le secteur le plus touché par la pandémie. Nous sommes passés à zéro activité à partir de mi-mars, voire à une activité négative avec le rapatriement des clients coincés dans certains pays. Nous avons conservé une masse salariale qui a représenté 40 % de nos frais jusqu'à mi-avril et qui est désormais de l'ordre de 20 % », explique Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EDV ex SNAV). Depuis l'arrivée du virus, le natif de Toulouse fait entendre son accent rocailleux sur les plateaux de télévision pour alerter sur les difficultés d'un secteur qui souffre comme jamais : « fin avril, nous avons réalisé une étude qui laissait présager une activité en baisse de 85 % pour les neuf premiers mois de l'année. Ça s'améliore un peu aujourd'hui. Une autre étude sur la perte d'exploitation des entreprises n'a pas encore été finalisée mais on peut avancer le chiffre d'1 milliard d'euros sur un volume d'affaires global de l'ordre de 25 milliards ». Les prévisions de l'EDV et du SETO (Syndicat des Entreprises de Tour Operating) sont sombres : - 95% au deuxième trimestre, - 80% au...