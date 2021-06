Quel tourisme pour demain ? Transavia, Accor, BlaBlaCar et Voyageurs du Monde répondent

Comme l'événementiel, le tourisme va devoir s'adapter aux nouveaux usages des touristes et des voyageurs d'affaires en devenant hybride. C'est ce constat qui ressort des échanges entre Maud Bailly, directrice générale Europe du Sud d'Accor, Nathalie Stubler, Pdg de Transavia, Jean-François Rial Pdg de Voyageurs du Monde et président de l'office de tourisme de Paris et Frédéric Mazella, président de BlaBlaCar lors du Paris Air Forum organisé par la Tribune et ADP le 21 juin au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.