Les fondateurs de Clarins misent sur les palaces

Evok collection fête ses 10 ans avec un partenariat inédit. L'entreprise, créée en 2014 par l'investisseur Pierre Bastid (fondateur de Converteam, une ex-filiale d'Alstom revendue à General Electric en 2011 pour 3 milliards de dollars), a su s'imposer dans le secteur très convoité de l'hôtellerie de luxe. Aux commandes opérationnelles, le tandem Romain Yzerman et Emmanuel Sauvage a développé six établissements haut de gamme, sous deux marques principales. Le Brach, à Paris, conçu par Philippe Starck, qui ouvrira aussi ses portes à Madrid cette année, avant un autre hôtel à Rome l'an prochain. Et le Nolinski, également parisien à l'origine, qui compte depuis moins d'un an un « cinq-étoiles luxe » à Venise. Sans oublier le Cour des Vosges, toujours à Paris.

Emmanuel Sauvage, qui a dirigé son premier hôtel - le Burgundy - à l'âge de 25 ans, a souhaité dès ses débuts bousculer les codes empesés des palaces traditionnels. Pour s'adapter à la concurrence d'Airbnb, et attirer une clientèle plus jeune et plus urbaine. Malgré la pandémie, la guerre en Ukraine et la crise inflationniste, la croissance s'est poursuivie. Avec des investissements importants, puisque les murs des établissements sont détenus par la société.

Le choix d'un « family office »

L'annonce d'une alliance avec la famille Courtin-Clarins, dont le groupe de cosmétiques et de spas a quitté la Bourse en 2008 précisément pour privilégier le long terme, s'inscrit dans cette logique. « Nous recherchions un partenariat avec une famille, non un fonds. Les family offices ont une vision patrimoniale, plus qualitative, que des investisseurs strictement financiers », souligne Emmanuel Sauvage. Les Courtin et les dirigeants d'Evok se sont rencontrés dès 2021, lors de l'ouverture d'un spa Clarins au Brach de Paris. La banque d'affaires Rothschild & Co a orchestré le rapprochement, qui se traduit par « une prise de participation significative » de 130 millions d'euros. « Dans le cadre de Famille C Participations, notre structure familiale d'investissements créée en 2018, explique Prisca Courtin, fille d'Olivier Courtin, l'un des deux fils du fondateur de Clarins, j'ai décidé de créer une nouvelle verticale qui s'ajoute aux marques de beauté et aux nouvelles technologies : l'hôtellerie de luxe. C'est un secteur très résilient, qui fourmille d'innovations. »

À la tête de la société d'investissement depuis sa création, en 2018, et également présidente du conseil de surveillance du groupe familial, Prisca Courtin avait déjà investi dans le secteur de l'hôtellerie aux côtés de Jean-Philippe Cartier, patron de H8 Collection (Le Flaubert à Trouville, le Mathis à Paris ou encore le Mont-Blanc à Chamonix). Leur premier projet commun ? La refonte totale du Mas Candille, à Mougins, un ancien Relais & Château sur la Côte d'Azur, dont l'inauguration aura lieu en juin prochain.

Prisca Courtin l'assure : « L'équipe opérationnelle d'Evok a prouvé en dix ans d'existence leur capacité à créer de nouveaux concepts et à mettre leur stratégie en application. À leurs côtés, nous déployons des moyens financiers, avec un accompagnement opérationnel. » Sa conviction ? L'offre « bien-être » des hôtels haut de gamme, articulée autour des spas, est l'une des clés de l'extension de la clientèle. Grâce à ce partenariat, Emmanuel Sauvage mise sur un rythme de développement soutenu : « Notre objectif consiste à détenir 15 établissements dans cinq ans. Le développement international transformera le groupe. »