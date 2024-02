Grands magasins : le groupe américain Macy's va fermer 150 points de vente et se recentrer sur le luxe

Les chaînes de grands magasins peinent décidément à attirer les consommateurs dans leurs « malls », ces centres commerciaux géants. Une situation, aggravée par la pandémie de Covid-19, et qui les contraint à réduire leur périmètre.

En témoigne la décision de Macy's qui, pour se sortir de ses difficultés financières, va réduire sa présence. Le groupe américain, propriétaire notamment des célèbres grands magasins du même nom, entend procéder à la fermeture d'environ « 50 emplacements sous-productifs d'ici à la fin de l'année fiscale », pour investir en priorité sur 350 points de vente, avec l'expansion de magasins de petite taille, est-il indiqué dans un communiqué ce mardi. Au total d'ici 2026, ce seront 150 points de vente qui auront disparu.

En parallèle, la société prévoit « de tirer parti de sa position de leader sur le marché du luxe, où Bloomingdale's et Bluemercury (ndlr : enseignes lui appartenant) ont surperformé », souligne le texte. Pour cela, elle indique vouloir ouvrir environ 15 magasins Bloomingdale's et au moins 30 nouveaux magasins de maquillage Bluemercury. Et une trentaine de rénovations de magasins Bluemercury devraient être effectuées au cours des trois prochaines années.

Coupe aussi dans les effectifs

La décision annoncée ce mardi n'est toutefois pas une surprise. À la mi-novembre, Macy's avait fait savoir qu'il prévoyait d'annoncer la fermeture de magasins début 2024, évoquant un « climat macroéconomique incertain ». Il parlait alors toutefois de « moins de dix magasins ».

Et le mois dernier, le groupe a annoncé une réduction de 3,5% de ses effectifs « pour devenir une entreprise plus rationalisée ». Il avait précisé que cela affecterait toutes les enseignes - y compris les boutiques de Bluemercury - et en majorité des fonctions administratives. Selon son rapport annuel, Macy's employait environ 94.500 personnes et cumulait 722 magasins au total à fin 2022.

Des comptes dans le vert mais en forte baisse

Le groupe a par ailleurs publié ses résultats de l'année 2023 ce mardi. Il en ressort qu'il a engrangé l'an dernier 23,1 milliards de dollars de recettes, un chiffre en nette baisse sur un an (-5,5%). Son bénéfice net reste dans le vert à 105 millions de dollars, mais en forte chute (-91%). Idem pour son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), un indicateur clé de rentabilité : il a atteint près de 1,2 milliard de dollars (-54%).

Malgré ces résultats en fort recul, le titre de Macy's a gagné +5,54% à la Bourse de New York, les investisseurs semblant plébisciter l'initiative de fermeture des points de vente.

Ses fragilités ne lui font en tout cas pas mauvaise presse puisque Macy's attise les appétits, contre son gré. Le groupe a ainsi confirmé en janvier avoir reçu le 1er décembre « une proposition non sollicitée et non contraignante de la part d'Arkhouse Management et de Brigade Capital Management pour acquérir toutes les actions en circulation de la société pour 21 dollars par action en espèces », soit 5,8 milliards de dollars. Mais il a considéré que cette proposition « ne constitu(ait) pas une base pour conclure un accord non contraignant », expliquant avoir « de sérieuses réserves » sur la capacité des deux entités à « financer » cette transaction.

(Avec AFP)