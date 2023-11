Tourisme : la France a engrangé un montant « exceptionnel » grâce aux voyageurs étrangers cette année

« Exceptionnel ». Voilà comment l'agence Atout France, chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger qualifie le bilan du tourisme international en France sur les trois premiers trimestres 2023. De janvier à septembre 2023, les recettes atteignent 50,4 milliards d'euros, en hausse de 11,6% par rapport à l'année dernière, selon un communiqué. Ce résultat est même en hausse de 12,4% par rapport à 2019. Le RevPar (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) dans l'hôtellerie en septembre est, lui aussi, « nettement supérieur » à celui de septembre 2019 (+24%) et de septembre 2022 (+11%), affirme l'agence.

Coupe du monde de rugby

Les arrivées de voyageurs dans l'Hexagone ont notamment été marquées par un événement majeur : la Coupe du monde de rugby. La compétition qui se déroulait du 8 septembre au 28 octobre, a permis de doper le nombre de nuitées des clientèles touristiques internationales des pays en lice, qui a augmenté de 39% dans les 9 villes hôtes de la compétition.

Dans le détail, sur le seul mois de septembre, les recettes du tourisme international atteignent 6,2 milliards d'euros, grâce à une très forte hausse des dépenses des Américains (+40% par rapport à 2019, +7% par rapport à septembre 2022) et du rebond progressif de la clientèle asiatique, notamment japonaise, note Atout France. L'Australie représente 26% du flux additionnel, suivie du Japon à 22%. L'Argentine pèse pour 7% de la croissance observée, l'Afrique du Sud pour 6%, l'Uruguay pour 5%, et la Nouvelle-Zélande pour 4%. Parmi les Européens, les Irlandais ont également été très présents en contribuant à 12% de la hausse comme les Britanniques, à hauteur de 16%.

Une fin d'année qui pourrait être record

Et la fête n'est peut-être pas finie. L'agence estime également que la fin d'année est « bien orientée », son dernier Baromètre sur les intentions de voyages (réalisé sur 10 pays) confirmant « le maintien de la France parmi les destinations les plus attractives d'Europe dans les 6 mois à venir ».

Jugeant « fort probable que la France dépasse son record de l'an dernier d'ici décembre », la ministre déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire, a salué dans le communiqué des résultats qui présagent « d'une très belle saison touristique l'été prochain à l'occasion des Jeux olympiques et Paralympiques, au profit là encore de tous les territoires hôtes des Jeux ».

« Nos efforts, en lien avec les destinations d'accueil des épreuves des Jeux olympiques et Paralympiques, vont désormais se concentrer sur la préparation de cette échéance, qui constitue une nouvelle formidable opportunité de valoriser le potentiel touristique de l'ensemble des destinations en France », ajoute Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France.

Redécollage en trombe du transport aérien en 2023 Inséparable du tourisme, le transport aérien a aussi connu une belle année 2023. Tous les indicateurs de croissance du transport aérien sont au vert. Sur les premiers mois de l'année, l'Association internationale du transport aérien (IATA) indique que le trafic continue de progresser fortement. En avril, l'activité globale est revenue à plus de 90% de son niveau d'avant la pandémie. Sur le trafic domestique uniquement, le palier est déjà franchi. Sur l'international, l'Amérique du Nord est également revenue au niveau de 2019 et toutes les autres régions du monde sont en train de rattraper leur retard. Et cela devrait se traduire sur le plan financier. Lors de son assemblée générale, l'IATA a multiplié par trois ses prévisions financières pour l'année en cours : les compagnies aériennes devraient engranger près de 10 milliards de dollars de profits cumulés en 2023. Mais cette dynamique pourrait se tasser. Interrogé par La Tribune, Marc Rochet, qui vient de laisser la présidence des compagnies Air Caraïbes et French Bee partageait un sentiment mitigé après la conférence World Connect organisée par le groupe APG (qui représente 25 compagnies) début novembre : « Nous y avons croisé pas mal de compagnies aériennes. Et nous voyons quand même sur l'hiver, et au-delà de l'hiver, une légère baisse sur la dynamique des engagements. Nous ne sommes pas sur ce que nous avons connu au printemps dernier. »

(Avec AFP)