Emploi : le gouvernement veut miser sur le « tourisme industriel » pour attirer les jeunes

Lorsque le visiteur pénètre pour la première fois dans l'atelier de fabrication Mulot & Petitjean, il ne peut être que saisi par l'odeur réconfortante et d'antan du pain d'épices... Qui n'aurait pas envie de travailler dans cet environnement qui sent bon et où tout le monde se connait ? C'est précisément l'objectif des visites d'entreprise : attirer les jeunes talents. C'est pourquoi, le gouvernement souhaite développer davantage « le tourisme du savoir-faire en France », encore mal connu ou empreint de stéréotypes.

« Dans les prochaines années, nous allons avoir besoin d'un million de talents dans nos industries », assure Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie. « Je crois beaucoup en la capacité des industries, via des visites qui mettent en avant les savoir-faire, à attirer les jeunes hommes et les jeunes femmes dans l'industrie. Rien de tel que de visiter une entreprise comme celle-ci, d'échanger avec des gens passionnés pour donner envie d'y travailler », a-t-il déclaré. En effet, la visite d'entreprise peut devenir l'outil privilégié de l'attractivité des métiers et du recrutement. En Bourgogne-Franche Comté, 22% des entreprises engagées dans l'association Entreprises et Découvertes déclarent organiser des visites dans cet objectif d'attirer des talents.

C'est le constat notamment dressé par la Verrerie La Rochère ou encore les Fromageries Marcel Petite. Lors de sa visite chez Mulot & Petitjean, Roland Lescure a ensuite salué le caractère patrimonial de l'entreprise familiale qui s'inscrit dans le territoire et qui passera bientôt la main à la dixième génération : « Cette entreprise participe au rayonnement de la marque France. » Ce dernier a également souligné l'intérêt que cette entreprise soit dirigée par une femme. Celles-ci étant encore trop peu présentes dans l'industrie aujourd'hui.

Une usine qui allie à la fois tradition et qui se projette vers l'avenir

En France, ces initiatives sont conduites par l'association Entreprise et Découverte, qui a pour objet la valorisation de la visite d'entreprise et qui recense l'ensemble des sites industriels ouverts au public aux visites. C'est elle qui sera porteuse du dispositif « Tourisme industriel » lancé ce jour. Selon leur dernier diagnostic publié en juillet dernier, l'association recense, au niveau national, 3.500 entreprises adhérentes en 2022, soit une augmentation de 75% en trois ans, pour 20 millions de visiteurs.

En région, la Bourgogne-Franche-Comté a accueilli 1,3 million de visiteurs dans 210 entreprises, contre 1 million dans 120 entreprises en 2020, soit une augmentation significative en trois ans avec un quasi doublement du nombre d'entreprises engagées. Ce qui la place à la septième place du podium au niveau national. Parmi les entreprises adhérentes, figure l'entreprise familiale, Mulot & Petitjean, qui a construit un centre muséographique en 2017 afin d'ouvrir ses portes aux scolaires et au grand public. « Nous souhaitions apporter de la transparence sur la production et la fabrication de pain d'épice », précise Catherine Petitjean, directrice générale de Mulot &Petitjean.

La visite d'entreprise est la démonstration du fabriqué en France et le moyen de démontrer ses engagements sociaux et environnementaux, à l'image de la politique RSE de Mulot &Petitjean ou encore des entreprises Cristel ou Diager. En Bourgogne-Franche-Comté, pour 63% des entreprises, la communication est un enjeu majeur. « L'idée était aussi d'expliquer de manière pédagogique le fonctionnement d'une usine de production, ses méthodes, ses process, les différentes étapes, l'expédition, et les services annexes nécessaires à la vie de l'entreprise », poursuit-elle. Toujours selon l'enquête de l'association Entreprises et Découvertes, outre la communication et l'attractivité des métiers, l'enjeu majeur des visites industrielles restent, à 82% pour les entreprises de la région, un enjeu commercial. Par exemple, la Moutarderie Fallot, la manufacture Perrin ou les Anis de Flavigny réalisent une augmentation du panier moyen de 50% après la visite de l'entreprise.

Pour l'instant, les autres entreprises membres du dispositif « tourisme industriel » en Bourgogne-Franche-Comté sont : Les anis de Flavigny à Flavigny-sur-Ozerain, Cristel à Fesches-le-Châtel, la fabrique Cornu à Fontain, la manufacture Perrin à Montceau-les-Mines, la moutarderie Fallot à Beaune, la verrerie la Rochère à Passavant-la-Rochère et la Veuve Ambal à Montagny-lès-Beaune.

Le dispositif « tourisme industriel » s'inscrit également dans la loi « Industrie verte » qui vise à faire de la France le leader de l'industrie décarbonée en Europe.