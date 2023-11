Tourisme durable : Bienvenue les Artisans, la startup qui fait découvrir les artisans et les producteurs locaux

Quand les artisans ou les producteurs locaux ouvrent leur maison à des touristes, ils aiment aussi partager leur vie et leur passion. Chez Ghislaine en Morbihan, un séjour de deux jours se conclut forcément par quatre heures de couture dans son atelier. Et dans la petite cité de caractère de Rochefort-en-Terre, Stéphane, l'illustrateur de bande dessinée, joue les hôtes et les professeurs de dessin.

Mariant tourisme responsable et relations humaines, la plateforme Bienvenue les Artisans s'emploie à prendre le contrepied des voyages impersonnels proposés par d'autres plateformes de meublés de vacances. Mise en ligne en mai dernier, elle propose déjà neuf expériences immersives en Bretagne et s'apprête à en ouvrir trois en Occitanie, chez un permaculteur, un vigneron et un cuisinier.

« Bienvenue les Artisans veut contribuer à redonner du sens aux voyages. La plateforme propose des séjours chez des artisans de savoir-faire et des producteurs locaux qui partagent avec leurs visiteurs leur passion et leur amour de leur région. Les visiteurs repartent avec leur création, du pain, un pot de miel ou un tabouret en bois », explique Tifen Guiet, la créatrice de cette startup née à Rennes en 2022, et incubée chez Les Premières, une structure rennaise dédiée à l'entrepreunariat féminin.

Impact social et environnemental

Pour un tarif de deux personnes, oscillant entre 118 euros les deux jours dans une ferme à Malansac et 347 euros à Montolieu chez un cuisinier de l'Aude, Bienvenue les Artisans compile des expériences comprenant l'hébergement, en chambre, gîte insolite, yourte ou cabane, les repas (à discrétion des artisans), les bons plans à découvrir dans les environs et un atelier Do It Yourself.

Lire aussiEmploi : le gouvernement veut miser sur le « tourisme industriel » pour attirer les jeunes

Les hôtes sont retenus sur quatre critères : l'envie de transmettre leur passion, le temps à consacrer aux visiteurs, la qualité de la prestation, et un engagement RSE, en production bio ou mobilités douces (accessibilité en train). La plateforme leur reverse 75% du prix global d'un séjour.

« La crise sanitaire et l'inflation ont encouragé les Français à (re)découvrir leur patrimoine touristique. Pourtant, 95% des touristes se concentrent sur 5% des espaces en privilégiant souvent les mêmes périodes de l'année et les zones littorales. Le concept de Bienvenue les Artisans est de proposer de l'authenticité et du partage, et d'avoir un impact social et environnemental », précise la jeune dirigeante de 30 ans.

Ancienne salariée dans l'immobilier, elle situe son projet entre Airbnb et Wecandoo, une plateforme qui propose de fabriquer des objets dans l'atelier d'un artisan, avec un « supplément d'âme ».

Demain en Normandie et Nouvelle Aquitaine

Ayant lancé son offre trop près des vacances d'été, Tifen Guiet n'a commencé qu'à l'automne à vendre ses premières expériences. Après la Bretagne, elle s'apprête à décliner le concept en Occitanie, où la météo permet de pousser plus loin le tourisme d'arrière-saison.

« Je travaille beaucoup avec les mairies et les collectivités. Celles-ci sont particulièrement demandeuses de faire découvrir d'autres paysages ou spécialités de leurs régions. L'objectif est d'ouvrir une nouvelle région tous les six mois avec une vingtaine d'artisans autour d'une offre ultra-personnalisée. Des discussions ont lieu aussi en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine », ajoute Tifen Guiet.

Lire aussiTourisme : les réservations de voyages pour cet hiver s'envolent, « c'est incroyable » selon les tour-opérateurs (Seto)

Pour être à l'équilibre, la startup devra être implantée dans six à sept régions d'ici à 2026 et proposer les services de 120 à 130 artisans. Après les couples, les familles, les grands-parents avec leurs petits-enfants, elle prévoit aussi d'adresser dès 2025 les secteurs des séminaires d'entreprises et de la reconversion professionnelle, afin de permettre à des personnes de mettre les mains dans la patte ou dans la terre avant de se lancer.

Pour Noël, des cartes cadeaux sont disponibles sur tous les séjours. Tifen Guiet, qui a financé son projet en fonds propres, attend d'en valider le concept avant d'aller chercher des financements, y compris via une campagne de crowdfunding.