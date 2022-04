Tourisme : la saison estivale s'annonce radieuse en France, encore faut-il recruter massivement du personnel

Après deux saisons estivales partiellement percutées par la crise sanitaire du Covid-19, l'été 2022 s'annonce radieux. Selon le ministère du Tourisme, le niveau des réservations pour les vacances est au beau fixe. Le tourisme en plein air affiche par exemple une hausse de 24% au 26 avril par rapport à 2019, avec un chiffre d'affaires prévisionnel en progression de 30%. De son côté, le premier groupe de restaurateurs-hôteliers en Europe, le groupe Logis, annonce une progression de ses réservations de 30% et des estimations de revenus qui bondissent de 67%. En conséquence, le secteur aérien retrouve également des couleurs. Le programme de vols est identique à celui de l'été 2019 sur le réseau moyen courrier, et se situe à 85% pour le long-courrier.

L'an dernier, de mai à juin 2021, les hébergements collectifs touristiques avaient enregistré 197 millions de nuitées en France, soit 19 % de moins qu'au cours de la période similaire en 2019, soulignait l'Insee dans une note de conjoncture publiée fin novembre 2021. Dans le détail, le nombre de nuitées en 2021 avait été très inférieur à celui de mai et juin 2019, tandis que celui de juillet et août se rapprochait de son niveau de 2019.

Attrait pour le tourisme littoral

Concernant les destinations françaises prisées pour l'été 2022, les côtes littorales devraient faire le plein. Elles représentent 50% des destinations de vacances observées dans les prévisions. Les séjours urbains retrouvent l'attrait des touristes puisque les villes devraient attirer 29% des vacanciers. Ce type de destination avait été plombé par le Covid-19. En 2020, les séjours dans des résidences urbaines avaient en effet plongé de 51%, note dans une étude le syndicat national des résidences de tourisme.

Ce regain urbain devrait se faire au détriment des destinations rurales et celles de montagne, plébiscitées par les voyageurs au lendemain des confinements. Le désir des touristes en France se modifie : ils sont en effet de plus en plus nombreux à préférer l'itinérance touristique (+7 points, à 22%), notamment en réservant un camping-car pour sillonner la France.

Tourisme local et clientèle internationale

Ces bonnes prévisions sont boostées à la fois par le souhait des Français de rester sur le territoire national lors de leurs congés - 65% d'entre eux envisagent de séjourner dans l'Hexagone - mais aussi grâce au retour de la clientèle internationale et européenne, après la levée de la majorité des restrictions sanitaires.

Ainsi, la France est la destination européenne numéro un pour de nombreux touristes, notamment les Américains, les Belges ou les Espagnols. La fréquentation des clientèles venant des pays frontaliers était déjà revenue à l'été 2021 à 80 % de son niveau d'avant-crise, certaines étant complètement revenues (Belgique, Suisse) et d'autres partiellement (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas).

Les touristes britanniques devraient également revenir en masse en 2022, après deux derniers exercices marqués par leur absence. Les effets cumulés de la crise sanitaire et du Brexit avaient entraîné un recul très marqué des touristes originaires du Royaume-Uni, première clientèle étrangère durant la décennie 2010.

La guerre en Ukraine et les conséquences des sanctions occidentales imposées à la Russie pourraient toutefois faire fuir la clientèle russe. "Celle-ci ne représentait que 600.000 entrées sur le territoire avant la crise. On a donc les moyens de compenser cette clientèle avec d'autres touristes européens ou internationaux, notamment au vu des envies de voyage exprimées dans le monde", explique-t-on dans l'entourage du ministre du Tourisme.

Inquiétude sur la main-d'oeuvre disponible

Mais pour satisfaire pleinement cette forte demande attendue pour la saison estivale, la question de la main-d'œuvre est une préoccupation majeure des professionnels. La fuite des salariés du secteur avait été accélérée par la crise sanitaire du Covid-19. Dans son dernier baromètre "BMO"(Besoins en main-d'œuvre) d'avril 2022, Pôle Emploi enregistre 361.000 postes à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie, café et restauration, soit une hausse de 23 % par rapport à l'an passé. Les serveurs de cafés et de restaurants (115 980 projets de recrutement) figurent en 2e position dans le "Top 10 des métiers qui recrutent le plus en 2022", tout comme les aides, apprentis et employés polyvalents de cuisine (102 990 projets).

Ces besoins sont notamment à pourvoir dans des régions hautement touristiques. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes Côte d'Azur sont les territoires rassemblant le plus de postes à pourvoir en hébergement et restauration.



Pour pallier ce manque de main-d'œuvre, le gouvernement appelle à la poursuite des négociations entre les partenaires sociaux. Début janvier, un accord portant sur une hausse de la grille salariale du secteur de 16,3% en moyenne avait été acté entre les professionnels. "Les organisations représentatives sont conscientes que le travail doit se poursuivre afin de trouver un nouvel équilibre dans l'organisation du travail (coupure, week-end) dans le but de rester attractif", explique-t-on au ministère du Tourisme. Les pouvoirs publics contribueront à l'effort en lançant une grande campagne de recrutement via un investissement publicitaire de 9 millions d'euros sur deux ans.