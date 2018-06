AccorHotels perd plus de 5% après avoir manifesté son intérêt pour Air France-KLM

Selon nos informations, le groupe hôtelier Accor est intéressé pour racheter la part de l'Etat dans Air France-KLM (14,3%). Si le projet aboutissait, ce serait l'aboutissement d'un long désengagement après l'entrée en Bourse en 1999 et la privatisation en 2004 du fait du mariage avec KLM.

Vers 11h35, le titre d'AccorHotels perdait 5,46% à 45,00 euros, tandis qu'à l'inverse celui de la compagnie aérienne bondissait de 7,25% à 7,49 euros, dans un marché en hausse de 0,46%.

"Alors que nous sommes particulièrement circonspects quant à un accord éventuel (pour une prise de participation), un partenariat pour développer de nouvelles offres ou services, ou pour mélanger les programmes de fidélité pourrait être une bonne idée", ont commenté dans une note les analystes de Bryan Garnier. "Toutefois, à court terme, les incertitudes devraient probablement peser sur l'évaluation du groupe", ont-ils complété.

Les "réflexions" d'AccorHotels en sont à un "stade préliminaire", selon un communiqué du groupe publié dimanche soir. D'après le journal Les Echos, elles porteraient sur les 14,3% que détient l'Etat français, premier actionnaire du groupe aérien.

Des actions AccorHotels pour l'Etat

Cette participation de l'Etat a une valeur de 458 millions d'euros, sur la base du niveau actuel de valorisation boursière de la compagnie aérienne.

Trois options sont sur la table, selon le quotidien: un rachat de la totalité de la participation de l'Etat par AccorHotels, un rachat partiel, ou enfin un 'swap' dans lequel l'Etat recevrait des actions AccorHotels en échange de ses titres Air France-KLM.

Les deux groupes forment déjà régulièrement des partenariats commerciaux, et discutent depuis plusieurs années de projets communs dans le numérique et d'une plateforme commune de fidélisation et de services.

Une prise de participation serait "l'occasion de cimenter un tel partenariat entre les deux groupes", ont souligné de leur côté les analystes du courtier Aurel BGC.

"Pour l'Etat, le scénario ne manque pas d'attraits: il participerait ainsi à la création d'un géant mondial français du voyage et du tourisme, sous la forme d'une alliance", ont-ils ajouté.

Le 20 mai, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait toutefois écarté une sortie de l'Etat de la compagnie, qui est à la recherche d'un nouveau PDG depuis la démission début mai de Jean-Marc Janaillac.

(avec agences)