Air France : Le Maire veut un nouveau Pdg d'ici septembre

Anne-Marie Couderc a été nommée mardi présidente non-exécutive par intérim d'Air France-KLM à la suite de la démission de Jean-Marc Janaillac, parti après le rejet par les salariés du projet d'accord salarial de la direction au début du mois. (Crédits : DR)

Le ministre de l'Economie et des Finances estime que la priorité est de nommer un nouveau Pdg à la tête du groupe aérien, d'ici à la rentrée. Il exclut une vente des parts de l'Etat à court terme et qualifie la privatisation d'ADP à venir de "plus grosse opération financière dans le monde en 2018."