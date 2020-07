ADP va "adapter en profondeur le projet de réaménagement de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle"

Le projet de construire un terminal 4 doit être revu en profondeur, selon Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux transports. (Crédits : DR)

Frappé de plein fouet par la crise que traverse le transport aérien, ADP réduit ses coûts et ses investissements pour revenir dans le vert dès 2021. Le groupe veut réduire la masse salariale et préfère réduire les rémunérations plutôt que supprimer des postes. Confronté à une baisse du trafic qui sera longue, ADP va "adapter" le projet d'extension de l'aéroport qui passait notamment par la construction du terminal 4 d'une capacité de 40 millions de passagers par an.