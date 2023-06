Air France lance sa filiale low-cost Transavia à l'assaut d'Emirates

Pilonnée depuis plus de 15 ans par les compagnies du Golfe, et en particulier par la plus importante d'entre-elles, la compagnie de Dubaï, Emirates, Air France contre-attaque en lançant sa filiale low-cost, Transavia, à la reconquête. Ce mardi, Transavia a, en effet, annoncé l'ouverture pour la prochaine saison hiver qui commence fin octobre, de deux lignes vers Dubaï, au départ de Lyon et Marseille à raison de trois vols par semaine pour les deux liaisons. Une offre qui vise à concurrencer celle d'Emirates présente à Lyon et à Nice depuis des années. Les vols d'Emirates à Nice attirent, en effet, de la clientèle résidant dans la zone de chalandise de Marseille.

Lire aussiCoup de théâtre chez Air France-KLM : la patronne de Transavia France écartée

Trafic de point-à-point

Cette contre-attaque concerne la clientèle dite de « point-à-point » (par opposition à « correspondance ») qui se rend à Dubaï, laquelle ne se cesse de se développer alors que pendant des années la majorité des passagers empruntant les vols d'Emirates entre la France et Dubaï utilisaient pour l'essentiel l'aéroport du Golfe pour se rendre en Inde, en Asie, en Australie ou en Afrique de l'Est.

La filiale d'Air France, qui va assurer ces liaisons en Boeing 737-800 a lancé des prix agressifs, à partir de 159 euros l'aller simple TTC. Il faudra bien ça pour compenser un service moins confortable.

Lire aussiBenjamin Smith, le patron d'Air France-KLM, pointe la menace de Turkish Airlines