Coup de théâtre chez Air France-KLM  : la patronne de Transavia France écartée

Le bruit courait depuis quelques jours dans les couloirs d'Air France-KLM, mais la surprise reste grande. La présidente-directrice générale de Transavia France, Nathalie Stubler, quitte son poste à la tête de la compagnie low cost pour devenir conseillère spéciale sur la stratégie de décarbonation du groupe. Une nomination qui ressemble davantage à une mise à l'écart qu'à une promotion pour celle qui a multiplié la flotte par trois en sept ans et avait conduit la compagnie à la rentabilité à laquelle elle courrait des années. Elle est remplacée par Olivier Mazzucchelli, devenu président de la filiale régionale HOP! il y a quelques mois seulement et actuellement en pleine ascension. Dans ce jeu de chaises musicales, Hervé Boury prend le dernier strapontin. Actuellement directeur général adjoint en charge des Opérations de Transavia France - qui perd par la même un deuxième dirigeant - il prend la présidence de HOP!.

Nathalie Stubler sera directement attachée à Ben Smith, directeur général du groupe Air France-KLM. Ce dernier a tenu à la « remercier pour le travail remarquable qu'elle a mené avec ses équipes au sein de Transavia France tout au long des sept dernières années », précisant que « la décarbonation, et plus globalement notre capacité à mener notre activité de façon plus durable, font partie des principaux défis stratégiques que notre groupe doit relever ».

Il est pourtant fort à parier que la désormais ex-PDG de Transavia France ne soit guère enchantée d'un tel poste et qu'il ne s'agisse que d'une situation transitoire avant un départ du groupe. D'autant plus que plusieurs sources concordantes rapportent que les relations entre Nathalie Stubler et Ben Smith étaient plutôt fraîches et font état de divergences stratégiques. La transformation du modèle de Transavia France, avec la reprise d'une partie des lignes domestiques d'Air France, n'aurait pas facilité la communication. Tout comme les concessions faites par Ben Smith aux pilotes d'Air France pour permettre le développement de Transavia au-delà de 40 appareils. Et le fait d'avoir été sur la « short-list » pour prendre la direction générale d'Air France fin 2018, finalement confiée par Ben Smith à Anne Rigail, a pu également contribuer à fragiliser la position de Nathalie Stubler dans le groupe.

Un nouveau patron pour Transavia

A l'inverse, Olivier Mazzucchelli connaît bien ce marché domestique au vu de son passé chez HOP!. Il poursuit ainsi son ascension. Il avait notamment été très présent lors de la renégociation du PDV-PSE de HOP! en 2021, réalisé sous l'égide d'Oltion Carkaxhija, directeur général adjoint en charge de la transformation d'Air France-KLM qui a la haute main sur les relations sociales dans le groupe. Il avait ensuite pris la tête de la compagnie en septembre 2022, en remplacement de Pierre-Olivier Bandet nommé directeur général adjoint en charge des systèmes d'information à compter du 1er janvier 2023.

Avec cette nomination, Olivier Mazzucchelli entre au comité exécutif d'Air France, tout comme Hervé Boury. Ils seront tous deux rattachés à Anne Rigail.