Alstom : nouveau contrat dans la maintenance de trains au Royaume-Uni

Nouveau contrat à l'export pour Alstom. Le constructeur ferroviaire français annonce ce jeudi avoir remporté un contrat outre-Manche de près d'un milliard d'euros sur huit ans pour assurer « la maintenance, la révision, l'entretien et le nettoyage » des trains de la compagnie britannique CrossCountry. Alstom conserve et prolonge ainsi un contrat existant avec CrossCountry jusqu'en 2031. Son montant se chiffre précisément à 950 millions d'euros.

Lire aussiAlstom de nouveau dans la tourmente, après un avis négatif de Moody's

« Le contrat comprend la gestion de l'ensemble de la maintenance planifiée (préventive) et non planifiée (corrective), toutes les activités de révision requises, le nettoyage et les services de maintenance légère sur les véhicules » pour les 59 trains que compte la flotte CrossCountry, détaille Alstom dans son communiqué.

« L'amélioration de l'expérience à bord est essentielle pour que nos clients nous considèrent comme un opérateur longue distance de choix et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Alstom dans les années à venir », a ajouté le directeur général de CrossCountry, Tom Joyner, dans une déclaration du même communiqué.

Alstom va donc devoir développer des innovations à bord des rames pour assurer « un environnement passager de qualité ». Le constructeur français va ainsi devoir offrir l'ensemble de la « prestation de services » avec ligne d'assistance téléphonique 24h/24, 7 jours/7, « la gestion du dépôt » situé à Central Rivers, au nord de Brimingham, ou « la réparation des accidents ou actes de vandalisme ».

Succès commerciaux mais fragilités financières

CrossCountry est une compagnie ferroviaire privée britannique, appartenant à Arriva, qui gère tout un réseau de rail allant d'Aberdeen dans le nord de l'Ecosse à Penzance, en Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre). Sur ses rails roulent des trains interurbains construits par Bombardier - racheté par Alstom en 2022 - qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h.

Ce nouveau contrat à l'export intervient à peine une semaine après un autre remporté en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat pour la construction d'un tramway à Al-Ula, ville historique située au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. La ligne, longue de 22,5 km, doit desservir 17 stations et relier « les sites d'Al-Ula inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, les villes historiques de l'oasis et les centres urbains contemporains ».

Malgré ses succès commerciaux, le constructeur ferroviaire français, qui avait retrouvé une bonne santé économique et la confiance des investisseurs ces dernières années, connaît une situation financière plus délicate. Mi-octobre, l'agence de notation Moody's Investor Service a conservé sa notation de crédit en abaissant néanmoins sa perspective sur le groupe à « négative ».

Lire aussiTGV du futur : un retard qui commence à se voir pour la SNCF et Alstom

Le 4 octobre dernier, le deuxième plus gros constructeur ferroviaire au monde avait informé, dans un communiqué, qu'il avait enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 1,15 milliard d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2023/2024, et table sur une fourchette allant de -500 et -750 millions d'euros sur ce même exercice. Le lendemain, l'action de l'entreprise avait de facto plongé de plus de 37%. Depuis son cours de Bourse ne s'est toujours pas ressaisi et évolue légèrement en dessous de 13,50 euros par action.

Bombardier affiche une hausse Alors que sa maison-mère est dans la tourmente, le constructeur aéronautique canadien Bombardier a annoncé jeudi une perte nette de 37 millions de dollars américains (34,7 millions d'euros) au troisième trimestre, mais une « croissance remarquable » de son chiffre d'affaires en hausse de 28% qui a atteint 1,9 milliard. Cette hausse des revenus vient notamment d'une demande soutenue et d'un plus grand nombre d'avions livrés. Pendant les mois de juillet, août et septembre, la multinationale québécoise a rendu 31 appareils, soit six de plus qu'au même trimestre, l'année dernière.

(Avec AFP)