Après l'écotaxe sur les billets d'avion, l'autre mesure qui se prépare pour l'aviation

Annoncé ce mardi par la ministre des transports Elisabeth Borne, le projet de mettre en place dès 2020 une écotaxe de 1,5 à 18 euros sur les billets d'avions au départ de France a provoqué la colère des transporteurs aériens et des aéroports français, tous vent debout contre une énième taxe sur l'aviation qui dégrade leur compétitivité. Ils n'ont pas fini de se lamenter. Cette taxe n'est que le début d'un processus structurel de hausse des coûts du transport aérien, pour accentuer la contribution de ce secteur qui représente 2% des émissions mondiales de CO2, à la lutte contre le réchauffement climatique.

Obligation à l'horizon 2021 d'utiliser des biocarburants plus chers?

Une autre mesure est en effet à l'étude en France pour 2021, voire dès 2020 selon certains : celle d'obliger les compagnies aériennes à incorporer un certain pourcentage de biocarburants. Deux à cinq fois plus chers que le kérosène, ils entraîneront inévitablement un renchérissement du coût du transport aérien. C'est ce qu'a indiqué le 26 juin dernier Anne-Florie Coron, sous-directrice de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques à la direction générale de l'énergie et du climat du Ministère de la transition écologique et solidaire, lors d'un colloque sur les biocarburants organisé par l'IFP Energies nouvelles.



"En ce qui concerne l'incorporation des biocarburants, des outils incitatifs existent (sous forme de taxe à l'incitation fixée chaque année dans la loi de finances) pour les transports terrestres, et un outil similaire devrait être proposé prochainement pour le transport aérien, pour une mise en oeuvre à horizon 2021", a-t-elle déclaré.

Interrogé par La Tribune en aparté, Anne-Florie Coron expliquait que le taux serait de 0,5% la première année avec l'idée de monter progressivement.

Quelques jours plus tôt, Elisabeth Borne, avait elle aussi évoqué ce sujet à quelques journalistes. L'idée est de créer un marché des biocarburants aviation pour pouvoir enclencher la mise en place d'une filière de production nécessaire pour développer la consommation de biocarburants dans le transport aérien.



Contacté ce mercredi 10 juillet, le ministère de la transition écologique explique que « pour l'instant, les dernières réunions interministérielles sur le projet de loi de finances de 2020 n'ont pas prévu d'inscrire dans le projet de loi une obligation d'incorporation des biocarburants". "Cependant le gouvernement travaille toujours à favoriser l'incorporation de biocarburants dans l'aérien pour atteindre progressivement les objectifs de 2% en 2025 et 5% en 2030 », précise-t-on.

Or, correspondant aux objectifs de la feuille de route élaborée jusqu'ici, ces objectifs sont jugés «insuffisants » par Elisabeth Borne, qui estime que le secteur est prêt pour avoir une part plus importante ». Pas sûr... Vu les prix des biocarburants, les compagnies aériennes prennent peur au contraire. Une obligation d'incorporation ferait la part belle aux pétroliers estiment-elles. A cette mesure qualifiée de "punitive", certaines militent plutôt pour un mécanisme incitatif comme c'est cas à Los Angeles ou à Amsterdam.

Lire aussi : La France envisage d'obliger les compagnies aériennes à utiliser des biocarburants

Reste savoir si les pétroliers (Total en particulier) aura les capacités de produire des biocarburants de deuxième génération (qui ne viennent pas concurrencer les terres agricoles) comme le demandent les compagnies aériennes.

Début du plan mondial de compensation des émissions de carbone

Cette écotaxe et le surcoût généré par l'utilisation de biocarburants vont s'ajouter aux différentes contributions déjà en place pour lutter contre le réchauffement climatique ou déjà actées pour une mise en œuvre prochaine.

Pour rappel en effet, les compagnies aériennes françaises, comme leurs concurrentes européennes, participent déjà au système d'échange de permis d'émissions imposé par Bruxelles en 2012 pour les vols intra-européens. Dérisoire jusqu'ici (5 à 7 euros la tonne), le prix du carbone commencé à augmenter en 2018, pour se situer autour de 25 euros aujourd'hui. Par ailleurs, elles vont participer dès 2020 au système mondial de compensation des émissions de CO2 qui vise à neutraliser les émissions entre 2020 et 2035 avant d'envisager les diminuer de moitié d'ici à 2050 par rapport à 2005. Pour tenir leur engagement, les transporteurs vont compenser les émissions de dioxyde de carbone qui dépasseront le niveau de 2020, en finançant des programmes de reforestations, de transformation d'usines en sites performantes sur le plan énergétique, etc. Pour Air France-KLM, le surcoût devrait s'élever à 150 millions d'euros en 2025.

Et à tout cela, pourrait également s'ajouter une taxation des compagnies aériennes au niveau européen, comme la France l'a demandé après avoir refusé d'introduire une taxe sur le kérosène dans l'Hexagone.

Au final, mises bout à bout (il faudra aussi ajouter la future taxe pour CDG Express), toutes ces mesures vont se chiffrer en centaines de millions d'euros pour une compagnie pour Air France (le surcoût de la seule écotaxe annoncée hier va s'élever à 60 millions d'euros par an).

Certaines low-cost comme Ryanair seront fortement touchées

Ce renchérissement du coût du transport aérien en France ne pourra être absorbé par les compagnies aériennes et va donc se traduire par une hausse du prix du transport aérien. Si tous les opérateurs seront impactés, certaines low-cost particulièrement touchées. Il s'agit de celles qui ont une part importante de leur activité basée sur des aéroports secondaires et qui vivent sur un modèle de bas prix.

C'est le cas évidemment de Ryanair, même si la compagnie irlandaise a commencé à se positionner ces dernières années sur des aéroports principaux. Ryanair a en effet construit tout son marketing sur des prix dérisoires et doit par conséquent veiller à ce que l'écart de prix reste important avec ses concurrentes installées sur des gros aéroports. Sinon à quoi bon, pour un parisien, aller à Beauvais plutôt qu'à Orly ou à Roissy. Par ailleurs, trop augmenter les prix priverait Ryanair d'une autre clientèle : celle qui ne voyage tout simplement pas (ou moins) sans les très bas tarifs de la compagnie.

Les low-cost installées sur les grands aéroports, comme Easyjet, seront moins touchées. Même s'ils augmentent, leurs prix resteront toujours plus attractifs que ceux des compagnies traditionnelles. Ce qui permettra aux compagnies low-cost de bénéficier de l'arrivée de clients qui voyageaient jusque-là sur des compagnies classiques, lesquels pourront compenser les passagers qui ne pourront plus voyager en avion à cause d'un prix devenu prohibitif.