Taxe kérosène : Air France évite le pire

Air France peut pousser un ouf de soulagement. L'Assemblée nationale a rejeté vendredi les amendements déposés dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités (LOM), visant à taxer le kérosène. Les députés ont suivi la ligne du gouvernement qui préfère renvoyer l'idée d'une taxation du transport aérien à l'échelle européenne afin de renforcer la contribution de ce secteur à la transition écologique".

"C'est à l'échelle européenne et mondiale que ce défi climatique pourra être relevé. Vous avez tous suivi le foisonnement d'idées et de propositions pour contraindre et interdire de toutes les façons possibles le transport aérien dans notre pays, nous nous y sommes toujours opposés car si la France entend être à l'avant-garde de l'excellence environnementale, elle ne peut pas être seule sur ce chemin au risque de n'avoir aucun effet sur le climat et de fragiliser à coup sûr notre compétitivité.

Air France évite ainsi une taxe sur les seuls vols intérieurs, déjà mal en point, qui aurait été catastrophique. Un tel scénario aurait en effet posé des sérieuses questions de distorsions de concurrence avec les compagnies étrangères assurant des vols intérieurs comme la britannique Easyjet, l'espagnole Volotea, ou l'irlandaise Ryanair, lesquelles entre deux vols dans l'Hexagone, auraient pu assurer une rotation vers un pays limitrophe pour faire le plein. Un scenario qui aurait menacé 4.000 emplois selon la fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), sans avoir d'impact sur les émissions de CO2.

En proposant une telle taxe sur les vols intra-européens, toutes les compagnies seront donc logées à la même enseigne comme c'est déjà le cas pour l'obligation de participer au système d'échanges de permis d'émissions (ETS), mis en place en 2012. Pour autant, trouver un terrain d'entente entre tous les membres de l'UE sur ce sujet s'annonce sportif au regard des différences fiscales.

"C'est à ce titre l'occasion de mettre sur la table les grandes disparités qui existent aujourd'hui. Chacun doit avoir en tête que si nous avons un niveau de taxation du transport aérien proche entre la France et l'Allemagne, assez proche avec le Royaume-Uni, le transport aérien reste deux fois moins taxé en Suède et aux Pays-Bas que chez nous. Quand on voit que ces deux pays sont régulièrement pris en exemple dans le débat pour leur volontarisme environnemental, il n'est jamais inutile de se comparer et de regarder non seulement les déclarations d'intention mais aussi des actes", a ajouté Elisabeth Borne