Bolt lève 600 millions d'euros pour accélérer sur le marché de la livraison à domicile

Financer la croissance a un prix et l'application de services de mobilité Bolt ne déroge pas à la règle. Après avoir levé 100 millions d'euros en mai 2020, puis 150 millions sept mois plus tard, l'entreprise estonienne, présente en France avec son service de VTC et de trottinettes et vélos électriques en libre-service, vient d'annoncer une levée de fonds massive de 600 millions d'euros. Ce dernier tour de table porte la valorisation de la société à plus de 4 milliards d'euros. Après avoir croisé le fer avec les concurrents des services de voitures avec chauffeur (VTC) tel Uber, Bolt a désormais pour objectif de prendre les parts sur le nouveau marché, en plein essor, de la livraison de courses à domicile.

De nouveaux investisseurs ont rejoint le tour de table, tels Sequoia, - l'un des poids lourds de l'investissement de la Silicon Valley présent au capital de plus de 1.500 pépites du Web valorisant l'ensemble de son portfolio à 3,3 trillions de dollars -, avec Tekne et GHisallo, en plus de ceux déjà présents (G Squarred, D1 Capital et Naya).

Sur des marchés ultra concurrentiels, cette nouvelle manne de financements disponible devra être suivie de près par les autres acteurs. Depuis son lancement en 2013 (ancien Taxify puis Txfy), Bolt est en effet friand des campagnes d'acquisition et de fidélisation éclaires. En France, pour son activité de VTC, il avait ainsi mené une intense guerre des prix pour attirer les utilisateurs sur des courses à moindre frais.

La livraison de courses à domicile, avant la concentration

Or, sur le segment de la livraison de courses à domicile, en plus des offres classiques des supermarchés, de nombreuses startups se positionnent pour proposer des livraisons ultra-rapides, que les confinements successifs liés au Covid-19 ont porté. Cajoo, Flink, Dija, Gorillas se sont ainsi déjà lancées en France. Avec Bolt Food (livraison de repas), Bolt Market (courses), et Bolt Drive (location de voitures), qui n'ont pas encore été lancées en France, l'Estonien veut accélérer sur la livraison à domicile. Pour tester son service, Bolt Market vise un lancement prochain dans 10 pays européens parmi les pays baltes, l'Europe centrale, la Suède, le Portugal, la Croatie et la Roumanie. Sa proposition de valeur est de livrer "en 15 minutes".

Que l'on soit sur le VTC, la location de voiture, les trottinettes en libre-service ou la livraison à domicile, les acteurs du marché ont bien conscience que ces marchés sont appelés à se consolider rapidement, pour ne laisser émerger qu'un nombre limité de "winners", selon la loi effective sur le Web du "winner takes it all" (le gagnant prend tout). L'objectif est donc de financer l'hyper-croissance et d'aller plus vite sur l'acquisition de clients.

Présent en Europe et en Afrique, Bolt revendique d'ailleurs 75 millions de clients dans le monde, répartis sur ses diverses verticales.

« Nous construisons un avenir où l'achat d'un véhicule n'est plus une obligation et où l'utilisation des transports à la demande peut répondre aux déplacements des personnes quand elles en ont besoin », a rappelé Markus Villig, PDG de Bolt dans le communiqué de cette levée de fonds.

