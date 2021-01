Corsair change officiellement de propriétaires et se recentre sur les DOM

C'est fait. Corsair change de propriétaires. Le closing de l'opération de reprise de la compagnie aérienne (1.200 salariés) par un consortium d'une vingtaine d'investisseurs a été fait le 30 décembre dernier.

Des investisseurs domiens

Pilotée par Barber Hauler Capital Advisers et la banque Lazard, conseillers respectifs des repreneurs et de Corsair, elle met fin à une année mouvementée pour la compagnie dont les jours étaient en danger avec la crise du Covid-19 , et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Exit les actionnaires actuels, Intro Aviation, arrivé dans le capital il y a deux ans, et TUI, qui avait racheté la compagnie au début des années 2000. Ils sont remplacés par une vingtaine d'investisseurs, pour l'essentiel présents dans les DOM (à la fois des acteurs privés et des collectivités territoriales),...