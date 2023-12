Douanes : scanners mobiles, redéploiement d'effectifs... Comment le ministre Cazenave veut lutter contre les trafics dans les ports

Le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, a annoncé jeudi un renforcement des moyens « humains et matériels » pour lutter contre les trafics dans les ports français. « Les douaniers sont les premiers maillons de la lutte contre les trafics », a-t-il justifié, dans une déclaration écrite à l'AFP. Des annonces sont intervenues à la veille d'un déplacement de Thomas Cazenave au port de Dunkerque, ce vendredi. Il devait notamment y rencontrer des douaniers.

Pour renforcer les effectifs, le ministre délégué a affirmé que 25 agents dédiés au port seront déployés à Dunkerque, confirmant ainsi les propos tenus dans Le Parisien. Ces postes, affectés de façon permanente au grand port du Nord, seront pourvus via des redéploiements d'effectifs, plutôt que des créations de postes. Une aide qui est la bienvenue. En effet, le port de Dunkerque, qui se présente comme le troisième plus important de France, a vu le nombre de conteneurs déchargés sur ses quais progresser de 14% en 2022, pour approcher les 750.000. Plus globalement, l'objectif à terme est de redéployer plusieurs centaines d'agents « dans les ports principaux, mais aussi dans les ports secondaires », a ajouté le ministre délégué.

« Nous nous dotons de 10 scanners mobiles capables de scanner jusqu'à 30 conteneurs par heure dans les ports sensibles aux trafics », a également annoncé Thomas Cazenave. Une mesure dont le coût est évalué à 20 millions d'euros, mais qui a déjà été « budgétée », a complété le ministère.

Lutter contre la corruption

A l'occasion de ce déplacement dans le Nord ce vendredi, Thomas Cazenave doit aussi dévoiler un plan de sensibilisation et de formation des douaniers, face aux risques de corruption. Les contrôles internes des agents de la douane après la fouille de conteneurs seront par ailleurs menés de façon plus aléatoire, pour les rendre moins prévisibles. Enfin, le gouvernement veut être plus réactif pour infliger des sanctions administratives lorsque des soupçons de corruption pèsent sur un agent.

Un autre déplacement de Thomas Cazenave, à Marseille cette fois, est prévu le 15 décembre autour du « renforcement de la coopération portuaire », a fait savoir le ministère. Selon le ministre délégué, « nous renforcerons la coopération, car les informations sont le nerf de la guerre ». D'abord « avec tout l'écosystème portuaire », mais aussi « les acteurs publics, les logisticiens, les dockers et les grands armateurs ». « Ces annonces sont une première étape. Nous continuerons de renforcer nos moyens pour être à la hauteur de la menace », conclut-il.

Le trafic de drogue au plus haut

Ces annonces apparaissent nécessaires au regard de l'ampleur du trafic de drogue l'an dernier, celui-ci ayant battu de nouveaux records. Les autorités françaises ont ainsi saisi 156,7 tonnes de drogue en 2022, un niveau « historique », avait annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Au total, 27 tonnes de cocaïne (+5%) ont été saisies, dont 55% provenaient des Antilles et de Guyane.

Les douaniers sont les premiers maillons de la lutte contre les trafics de drogue qui gangrènent notre société. Dans les ports, nous allons renforcer les effectifs et les moyens matériels.



En déplacement ce matin, à Dunkerque, pour détailler ces mesures. @le_Parisien... pic.twitter.com/LC02uZfNyd — Thomas Cazenave (@T_Cazenave) December 8, 2023

Et le trafic dans les ports a fortement contribué à ce résultat. L'ancien ministre des Comptes publics, dont dépendent les douanes, avait annoncé qu'une saisie de cocaïne « historique » avait été réalisée le 19 février par ses services sur le port du Havre, avec 1,9 tonne de poudre blanche interceptée en quelques jours.

Le port de Marseille est, lui aussi, loin d'être épargné. La douane de la ville a saisi au total 1,7 tonne de cocaïne en 2022, au cours de quatre opérations menées sur le port de Marseille-Fos, « du jamais-vu » selon son directeur régional, Jean-Philippe Vigot. Plus de 500 kilos de cocaïne ont ainsi été découverts fin janvier dans le port de la deuxième ville de France à bord d'un navire en provenance du Chili. Et ce, juste avant que 1,2 tonne de cocaïne au total, dissimulée dans des conteneurs de déménagement en provenance de Martinique, ne soit mise à jour au cours de trois saisies distinctes durant l'été, dont une prise historique de plus de 600 kilos par la douane de Marseille.

Outre la drogue, la douane marseillaise a également intercepté l'an passé près de 25 tonnes de tabac de contrebande ou de contrefaçon (tabac en vrac, cigarettes, cigares) ainsi que quasiment 500.000 articles de contrefaçon, dont 160.000 jeux ou jouets pour enfants.

Or la contrefaçon « n'est pas uniquement un préjudice économique à la marque », rappelle Jean-Philippe Vigot, puisque « les liens ont été clairement établis entre le trafic de contrefaçon et le financement d'organisations criminelles, voire même du terrorisme ».

(Avec AFP)