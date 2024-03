En Indonésie, les deux pilotes d’un Airbus A320 s’endorment en même temps en plein vol

L'affaire est unique dans l'histoire du transport aérien. Du moins depuis ces 20 dernières années. S'il y a déjà eu des cas dans le passé de pilotes s'étant endormi aux commandes d'un avion commercial (Air New Zealand, Transavia Holland, All Nippon Airways), jamais ils n'ont concerné deux pilotes en même temps comme cela vient d'arriver sur un Airbus A320 de la compagnie indonésienne Batik Air avec 153 passagers à bord et quatre hôtesses de l'air. Le 25 janvier, sur le vol intérieur entre Sulawesi (nord du pays) à la capitale Jakarta, à la fois le pilote et le copilote se sont en effet endormis simultanément pendant environ 28 minutes, selon un rapport préliminaire du Comité national de sécurité des transports (KNKT) publié fin février et consulté vendredi par l'AFP. Pour rappel, il n'y a que deux pilotes dans un A320. L'incident a entraîné une série d'erreurs de navigation, mais l'avion s'est posé sans encombre. Pour autant, le ministère indonésien des Transports a annoncé ce samedi l'ouverture d'une enquête.

Politique de repos

« Nous allons mener une enquête et une révision des opérations de vol de nuit en Indonésie liées à la gestion des risques de fatigue pour Batik Air et tous les opérateurs aériens », a déclaré dans un communiqué Kristi Endah Murni, directeur général du transport aérien au ministère des Transports, en assurant avoir « fermement réprimandé » Batik Air. Le transporteur a répondu dans la foulée qu'elle suivait « une politique de repos adéquate » et qu'elle était « engagée à mettre en œuvre toutes les recommandations de sécurité ». Vendredi, l'agence indonésienne de la sécurité aérienne a appelé les compagnies aériennes à renforcer les contrôles au sein des cockpits et à s'assurer que le personnel de bord bénéficie d'un repos suffisant avant chaque vol.

Pilotes suspendus

Les deux pilotes âgés respectivement de 32 et 28 ans et tous deux Indonésiens, ont été suspendus temporairement. Selon le rapport, l'un des pilotes ne s'était pas suffisamment reposé la nuit précédant le vol. Environ une demi-heure après le décollage, le commandant de bord a demandé à son copilote l'autorisation de se reposer un moment, ce qui lui a été accordé. Mais 28 minutes après la dernière transmission enregistrée, le pilote s'est réveillé et s'est rendu compte que son copilote dormait et que l'avion n'était pas sur la bonne trajectoire. Il a immédiatement réveillé son collègue, répondu aux appels de la tour de contrôle de Jakarta et corrigé la trajectoire de vol, toujours selon le rapport.

Un pilote s'endort quand son collègue est en dehors du cockpit

Le dernier cas d'endormissement de pilote connu remonte à septembre 2012 quand un pilote d'un Boeing 737 de la Transavia Holland (filiale de KLM, elle-même filiale d'Air France-KLM) avait été bloqué hors de la cabine de pilotage après avoir été aux toilettes car son copilote s'était endormi en vol. L'incident s'était produit sur un vol à destination de la Crète.

« Après deux heures et demi dans les airs, le capitaine de l'avion enregistré aux Pays-Bas est sorti de la cabine de pilotage pour aller aux toilettes », avait indiqué l'OVV, le Bureau néerlandais pour la sécurité « Un peu plus tard, il a voulu revenir dans la cabine de pilotage », mais « il n'a obtenu aucune réaction » de la part du pilote quand il a utilisé l'interphone. Quand il a finalement réussi à entrer dans la cabine de pilotage, il a trouvé le pilote en train de dormir, avait indiqué le rapport.

Mauvaise nuit pour un pilote d'Air New Zealand en 2011

En novembre 2011 un pilote d'Air New Zealand s'était lui aussi endormi à deux reprises aux commandes d'un Boeing 777-300ER entre Londres et Los Angeles après une mauvaise nuit dans la capitale britannique. Il s'était « assoupi à deux reprises pendant environ une minute avant de se réveiller spontanément », avait indiqué la compagnie. Le pilote avait expliqué son état de fatigue par une nuit agitée la veille à Londres où il avait été obligé de changer trois fois de chambre dans son hôtel en raison d'un problème de climatisation. Trois pilotes se trouvaient au total dans l'appareil lors de ce vol et la sécurité des passagers n'a jamais été mise en péril.

Un mois plus tard, en décembre 2011, une enquête réalisée par la radio-télévision NRK portant sur 389 pilotes norvégiens, dévoilait qu'un pilote de ligne sur deux avait avoué s'être déjà involontairement endormi aux commandes de son avion. Des accès de somnolence que les intéressés imputaient à des cadences de travail trop élevées.

Mars 2004 : un pilote d'ANA s'endort aux commandes d'un 767

En mars 2004 enfin, un pilote alors âgé de 50 ans d'All Nippon Airways s'était endormi pendant près de 20 minutes aux commandes d'un Boeing 767-300 avec 184 passagers et membres d'équipage à son bord. Il s'était endormi après le décollage de l'aéroport d'Haneda (Tokyo) après avoir mis l'avion en mode de pilotage automatique. Réveillé une première fois par le copilote, le pilote s'était rendormi peu avant l'atterrissage. L'incident avait été découvert par un inspecteur du ministre des Transports qui était entré dans le cockpit pour une vérification des procédures.

Contrôleurs aériens

De tels cas ont également concerné le contrôle aérien. Au printemps 2011 aux Etats-Unis, la multiplication des cas d'aiguilleurs du ciel endormis pendant leur service avaient poussé l'agence américaine de l'aviation civile (FAA) à « interdire les affectations horaires identifiées comme ayant entraîné la plus grande fatigue chez les contrôleurs aériens ».