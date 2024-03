Nouvel incident sur un Boeing : un B-777 de United perd une roue de 250 kilos qui endommage plusieurs voitures

C'est incroyable. Ce jeudi, peu après un décollage de l'aéroport de San Francisco, un Boeing B777-200 de la compagnie américaine United Airlines à destination du Japon a perdu une roue, forçant l'équipage à se poser en urgence à Los Angeles. Une vidéo postée en ligne montre une des roues du train d'atterrissage tomber quelques secondes après que l'avion a quitté le sol, à l'aéroport international de San Francisco. Le pneu a rebondi et fini sa course dans un parking de l'aéroport, endommageant plusieurs voitures, mais ne faisant pas de victime, selon le média local KRON4. Chacun des pneus qui composent le train d'atterrissage d'un B777 pèse près de 250 kilos. L'avion possède six roues sur chacun de ses deux trains d'atterrissage, de sorte qu'il peut atterrir en sécurité en cas de manque ou de dégradation d'une roue, a indiqué United

Une aile endommagée sur un 757

Le transporteur américain a indiqué qu'elle mettait en place un nouvel avion pour permettre aux 249 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil de poursuivre leur voyage. Ce genre de mésaventure est similaire à celui observé le 20 janvier quand un 757 de Delta a perdu du un pneu alors qu'il s'apprêtait à décoller d'Atlanta (Géorgie) pour rallier Bogota en Colombie.

Elle s'ajoute à celle du 19 février qui concernait également Boeing et United quand un 757-200 de United, qui devait relier San Francisco à Boston, a perdu un morceau de son aile droite. L'appareil a été contraint d'atterrir en urgence à Denver. Le lendemain, mardi 20 février, un porte-parole de United avait reconnu que le 757 en question avait atterri à Denver pour « résoudre un problème avec le bec » sur l'une de ses ailes. Les lattes sont des panneaux mobiles situés sur le bord avant ou d'attaque de l'aile et sont utilisées lors des décollages et des atterrissages.

Le MAX encore dans la tourmente

Ces incidents interviennent alors que Boeing traverse de nouvelles difficultés avec les déboires du B737 MAX et l'arrachage en plein vol, le 6 janvier d'une porte sur un avion d'Alaska Airlines. Concernant la version MAX-9 de l'avion, cet incident était le premier problème majeur survenu en vol sur un Boeing depuis les accidents mortels du 737 MAX-8 en 2018 et en 2019. 346 personnes au total étaient décédées et toute la famille des 737 MAX dans le monde avait été immobilisée pendant de nombreux mois. Depuis, les problèmes se sont accumulés pour ce modèle phare de Boeing : en avril 2023, l'avionneur américain avait signalé des défauts sur des pièces fournies par Spirit Aerosystems pour « la partie arrière du fuselage » de certains 737. Quelques mois plus tard, le groupe avait justifié des retards de livraison du 737 MAX par un problème sur une cloison étanche. Fin décembre, il avait aussi prévenu d'un risque de « boulon desserré » sur le système de contrôle du gouvernail.

Au-delà du 737 MAX, d'autres incidents sont survenus depuis le début de l'année. Le 18 janvier, un Boeing 747 cargo de la compagnie aérienne américaine Atlas Air a dû atterrir en urgence jeudi à Miami en raison d'un problème sur l'un de ses moteurs peu après son décollage. Deux jours plus tard, le samedi 20 janvier, un pneu du train avant d'un 757 de la compagnie américaine Delta s'est détaché tandis qu'il s'apprêtait à décoller d'Atlanta (Géorgie) pour rallier Bogota en Colombie.

