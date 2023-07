Face aux intempéries, la SNCF sort le portefeuille pour les voyageurs les plus touchés

Les passagers de la SNCF bloqués pendant des heures vendredi soir dernier pour rejoindre ou quitter la gare Montparnasse à Paris auront au moins cette satisfaction. L'opérateur ferroviaire a décidé de faire un geste exceptionnel avec le remboursement intégral des billets pour les voyageurs ayant subi plus de 4 heures de retard, comme l'a dévoilé la radio RTL. Confrontée à une panne provoquée par des pluies orageuses, la SNCF avait fait face à une vague de retards en plein chassé-croisé des vacances.

Lire aussiGrâce à ses voyageurs, la SNCF maintient sa trajectoire

Les passagers concernés ont d'ores et déjà été contactés par courriel affirme la SNCF. Elle n'a en revanche pas précisé le nombre de voyageurs ou de trains concernés par la mesure de remboursement intégrale, indique l'AFP. Pour les passagers ayant connu un retard inférieur à 4 heures, l'opérateur a précisé « les conditions habituelles de dédommagement s'appliqueront ». Le barème prévoit un remboursement de 25% du prix du billet entre 30 minutes et 2 heures de retard, 50% entre 2 et 3 heures et 75% au-delà de 3 heures de retard.

Cette panne est due à la foudre qui a provoqué une panne de signalisation au niveau de Massy (Essonne) au sud de Paris. Elle a généré des retards en pagaille sur l'axe Atlantique, au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. La panne a été résolue dans la soirée, mais des « retards résiduels » ont eu lieu toute la journée de samedi.

L'AFP précise que l'un de ces trains, parti vendredi de Paris avec 1h30 de retard, est finalement arrivé à Nantes au milieu de la nuit, 7h30 après l'heure prévue et après avoir été arrêté en pleine voie pendant plus de deux heures.

Lire aussiGrâce à ses voyageurs, la SNCF maintient sa trajectoire

Des trains bien remplis

Cet incident intervient alors que les trains sont pleins. Lors de ses résultats semestriels, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, a indiqué qu'elle était « en avance de 10% s'agissant des ventes de billets de trains pour l'été sur la longue distance » par rapport à l'été 2022 qui avait déjà connu des niveaux de trafic historique avec 23 millions de passagers.

Lire aussiMalgré son bouclier tarifaire, la SNCF augmente le prix moyen du TGV de 5 %

Les ventes pourraient d'ailleurs s'accélérer encore avec deux opérations de promotions pour le mois d'août, alors que les prix du ferroviaire sont régulièrement attaqués. Sur TGV Inoui, la SNCF vient de lancer une vente flash de 300.000 billets à partir de 29 euros en seconde classe, avec la possibilité d'accéder à la première pour un euro de plus. Elle se déroule aujourd'hui 31 juillet et demain, pour des voyages entre le 1er et le 31 août. Sur Intercités, le ministère des Transports a prolongé jusqu'au 31 août l'opération de vente de 200.000 billets à 19 euros l'aller simple, qui avait débuté en juillet.