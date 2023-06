Les abonnés aux autoroutes de Sanef vont pouvoir bénéficier d'une remise cet été. Du moins une partie d'entre eux. La société d'autoroutes, appartenant au groupe Abertis, va en effet offrir 50% de réduction à ses clients abonnés à sa formule de télépéage « Liber-t vacances » Bip&Go pour leurs trajets sur son réseau.

Quelques conditions doivent tout de même être remplies : la remise n'est activable que sur une journée de trajet, à une date choisie entre le 1er juillet et le 31 août, et dans le nord et l'est de la France, selon un communiqué publié lundi 12 juin. Les nouveaux clients qui souscrivent avant le 25 juillet à cette formule pourront également profiter de la remise, même sans disposer de chèques vacances, précise l'entreprise.

Les autres réseaux jouent aussi le jeu

Sanef n'est pas la seule société d'autoroute à proposer des remises cet été à ses clients. Les autoroutes APRR-AREA (groupe Eiffage) ont déjà annoncé un abondement de 25% sur le montant des chèques-vacances crédités sur les badges de télépéage de leurs abonnés. Vinci Autoroutes, qui gère un vaste réseau dans l'ouest et le sud du pays, a de son côté indiqué qu'il allait abonder de 20% les sommes versées en chèques-vacances, pour alimenter les comptes de télépéage de ses abonnés entre le 15 juin et le 31 juillet, de 20 à 250 euros.

Ces annonces interviennent après l'appel lancé la semaine dernière par le ministre délégué aux Transports. Clément Beaune avait demandé aux sociétés autoroutières de concéder « une ristourne » aux automobilistes pendant les vacances d'été, au moins équivalente à celle de l'an dernier à ceux qui payaient en chèques-vacances.

« On sait qu'on est dans une période difficile, d'inflation, de difficultés sur le pouvoir d'achat. Et donc je pense (...) que, dans ce contexte, il est important que les sociétés d'autoroutes fassent un geste commercial, fassent une réduction, une ristourne », avait-il déclaré sur RTL.

Les principales sociétés d'autoroutes avaient concédé l'été dernier une réduction de 10% sur les trajets des détenteurs d'un badge de télépéage s'ils payaient en chèques vacances.

(Avec AFP)