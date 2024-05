JO 2024 : comment Uber se prépare à la déferlante de touristes

Pour Uber, les Jeux olympiques devraient être une affaire qui roule. Le géant américain du VTC a indiqué, mercredi, anticiper une hausse de 30% de son activité durant la période des Jeux olympiques et paralympiques.

Pour assumer ce surcroît de clients, la firme devrait pouvoir compter sur ses chauffeurs. 90% des chauffeurs parisiens devraient notamment rester à leur poste, contre 65% pour un été normal. D'habitude, beaucoup d'entre eux prennent leurs vacances à cette période estivale ou migrent vers les zones touristiques comme la Côte d'Azur.

Un tiers des chauffeurs non franciliens prévoit par ailleurs de monter sur Paris, depuis Lille par exemple, pour profiter des JO, encouragés par des bonus de quelques centaines d'euros versés par la plateforme, a indiqué à la presse la direction française d'Uber. Uber versera aussi des incitations aux chauffeurs pour qu'ils se rendent aux endroits les plus fréquentés, comme les sites olympiques ou les gares parisiennes.

Présente dans 33 villes, Uber affiche 45.000 chauffeurs actifs (qui peuvent aussi se connecter sur les plateformes concurrentes comme Bolt ou Heetch).

Des hausses de tarifs de 10 à 15%

Avec cette forte demande, Uber s'attend à voir les tarifs des courses augmenter de 10 à 15%, mais cette hausse sera « compensée par des promotions », a souligné Laureline Serieys, directrice d'Uber en France.

« Si on veut faire plaisir au chauffeur (avec des tarifs supérieurs) on risque d'avoir moins de trajets », a-t-elle poursuivi. « On sait que c'est un moment où beaucoup de visiteurs vont découvrir l'application. »

La plateforme compte notamment promouvoir son offre économique « Share », qui groupe dans un même VTC plusieurs clients aux destinations proches.

Une grande inconnue : l'état de la circulation

Reste une grande inconnue à l'aube de cet été sportif... Quel sera l'état de la circulation parisienne avec toutes ces zones olympiques interdites aux véhicules ? Autour des sites olympiques, la circulation sera très restreinte, seules les voitures ayant une dérogation, à savoir ceux qui travaillent ou vivent à ces endroits pourront circuler. Uber compte guider les VTC via son application en cas de fort trafic.

A quelques semaines de l'ouverture de la compétition demeure encore un point de blocage pour les compagnies de VTC. Elles doivent déterminer avec la préfecture et la mairie de Paris où elles déposeront ou récupéreront leurs clients autour des gares SNCF.

« On s'attend à une saison plus longue que d'habitude, des Parisiens vont partir plus tôt ou plus tard. Et fin août, les Jeux paralympiques vont être sacrément complexes : les Français seront rentrés », prévient Laureline Serieys.

Une réglementation allégée pour la circulation des poids lourds En raison de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, les poids lourds peuvent circuler plus librement le week-end en France, selon un arrêté publié en avril au Journal officiel. En règle générale, les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler à partir de 22h les samedis et veilles de jours fériés, et jusqu'à 22h les dimanches et jours fériés. L'arrêté lève cette interdiction, du 1er mai au 31 octobre 2024, pour les poids lourds approvisionnant les sites « dûment identifiés » par le comité d'organisation des Jeux 2024.

(Avec AFP)