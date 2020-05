L'Airbus A380 chez Air France, c'est fini : l'avion ne revolera plus

Air France arrête les frais de l'A380. Onze ans après son entrée dans la flotte d'Air France, le géant des airs d'Airbus ne revolera plus pour la compagnie tricolore. Air France-KLM l'a annoncé ce mercredi.

"Face à la crise de la COVID-19 et compte tenu de son impact sur les niveaux d'activité prévus, le groupe Air France-KLM annonce aujourd'hui l'arrêt définitif de l'exploitation des Airbus A380 d'Air France".

Air France avait déjà pris la décision d'anticiper la sortie des A340 qui eux aussi ne revoleront pas. La décision de sortir les A380 avait été prise en juillet dernier. L'arrêt du dernier des dix exemplaires était prévu fin 2022. La crise qui va pousser Air France a réduire de 20% ses capacités l'an prochain et les sombres perspectives du marché long-courrier ont accéléré la décision. En cause, les coûts au siège de cet appareil, à l'heure où les recettes vont baisser pendant la phase de reprise, ainsi que les difficultés à remplir une telle capacité avec une recette satisfaisante.

"L'impact global de la dépréciation de la flotte d'Airbus A380 est estimé à 500 millions d'euros et sera comptabilisé au deuxième trimestre 2020 en résultat non courant", explique le groupe, qui précise que les appareils seront "remplacés par des appareils de nouvelle génération, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787, dont les livraisons sont en cours".