La voiture individuelle est la grande gagnante du Covid-19 : la SNCF sous le choc

"Si la voiture individuelle est la grande gagnante, c'est que nous aurons raté quelque chose", déclarait le 16 avril dernier Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF lors d'une audition au Sénat, au cours de laquelle il détaillait les mesures sanitaires prises par l'entreprise ferroviaire pour rassurer les clients à la sortie du premier confinement le 11 mai.

Neuf mois plus tard, c'est la douche froide au sein de la société ferroviaire. "La voiture a gagné", a reconnu ce 19 janvier Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, en commentant les résultats de l'enquête sur les déplacements des Français entre les deux confinements, réalisée par l'observatoire Société et Consommation (L'ObSoCo) et le cabinet d'études et de prospectives Chronos, en partenariat avec l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME) et la SNCF. De l'aveu même de Christophe Fanichet, les résultats de cette enquête réalisée entre le 21 et 29 octobre auprès de 4.500 personnes âgées de 18 à 75 ans ont provoqué "un petit cataclysme" au sein de la société ferroviaire, qui l'an dernier a perdu 42% de ses clients.

La marche, le vélo, la voiture, le tiercé gagnant de la mobilité

Car, si cette montre une tendance forte à la limitation des déplacements du quotidien, liée au développement du télétravail, du commerce en ligne, et d'une mobilité davantage tournée sur la proximité, elle met en également en évidence...