Le SNPL obtient ce qu'il souhaitait et lève son préavis de grève nationale

Il n'y aura pas de grève générale des pilotes de ligne français la semaine prochaine. Selon nos informations, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a levé son préavis de grève pour la période allant du 14 au 19 mai dans le but d'obtenir le maintien de la représentativité spécifique des pilotes au sein d'une branche du transport aérien, que le syndicat des pilotes redoutait de voir apparaître dans la loi d'orientation des mobilités (LOM).

Le SNPL s'oppose en effet à la création d'une branche du secteur (dans laquelle ils seraient dilués) qui négocierait tous les sujets spécifiques aux pilotes. « Une ligne rouge », avait dénoncé le SNPL dans un tract en expliquant que « cette remise en cause serait sans nul doute un préalable à la disparition de notre capacité à négocier au niveau de l'entreprise. »

Le préavis avait été adressé non pas aux compagnies aériennes mais à Matignon et aux ministres des Transports et du Travail.

Pas d'amendement dans la LOM

Selon certaines sources, le ministère des Transports a envoyé un courrier assurant qu'il n'y aurait aucun amendement en ce sens dans cette loi, sans pour autant enterrer son projet. Interrogé, le SNPL a confirmé le retrait de son préavis, sans donner plus de précisions. Le ministère des Transports n'a pas confirmé l'existence de ce courrier, mais confirme que le gouvernement « n'introduira pas d'amendement dans la LOM en vue de faire évoluer les règles de la négociation de branche ».

Le dossier est repoussé

Le dossier est donc repoussé. Le gouvernement maintient son souhait de mettre en place une convention collective dans le transport aérien qui permettrait, explique-t-on au ministère des Transports, « à la fois de lutter contre le dumping social et de traiter des sujets concernant tous les salariés comme l'emploi ou la formation professionnelle ».

« Une telle convention nécessite de tenir compte des spécificités reconnues aux pilotes. Les réflexions sont engagées mais les points de vue sont trop éloignés à ce stade pour qu'ils puissent déboucher à court terme sur une évolution législative qui fasse consensus. Le travail se poursuit. Nous souhaitons que les réflexions se poursuivent entre les partenaires sociaux et les employeurs pour parvenir à la mise en place de ce cette future convention collective », ajoute-t-on.

Le SNPL s'inquiétait également du risque qui planait sur la pérennité de la caisse de retraite des personnels navigants (CRPN), dans le cadre de la réforme des retraites qui se profile. Mais avec un report du calendrier, ce combat est également repoussé.