Logistique : Deret avale Log’s et talonne les 4 leaders français ID Logistics, Geodis, Stef et FM Logistic

Quelque 57 sites logistiques répartis entre la France et le Maroc, 2 millions de mètres carrés d'entrepôts, 5.800 salariés, pour un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros... la dimension du nouvel ensemble issu du rapprochement entre les groupes Deret et Log's, aujourd'hui de taille sensiblement équivalente, lui permettra de se positionner en tant que 5e acteur logistique français. Il évoluera à l'avenir dans la cour des grands de la chaîne d'approvisionnement (supply chain, en anglais), aux côtés de ID Logistics, Geodis, Stef et FM Logistic.

L'Autorité de la concurrence a donné son aval à la méga-fusion le 30 mars. Dans les faits, une nouvelle SAS sera créée dont Deret détiendra majoritairement le capital (60%). Lina Deret, petite-fille du fondateur du groupe loirétain né en 1947, assurera la direction générale de l'entreprise. Franck Grimonprez, créateur en 2002 et propriétaire via la Financière Logistique Grimonprez de Log's, basé à Lesquin dans les Hauts-de-France, sera actionnaire à hauteur de 40%. Il prendra la présidence du nouvel opérateur.

Complémentarité et synergies

L'opération de rapprochement aura plusieurs vertus et objectifs, au moins sur le papier. Elle permettra d'une part de proposer une offre de services de plus en plus omnicanal. A ce titre, les solutions de logistique fluviale mises en œuvre par Log's viendront compléter la flotte de quelque 120 véhicules poids lourds, détenue par Deret. La complémentarité entre les deux groupes s'exercera d'autre part sur les métiers de la chaîne logistique: gestion des flux amont, logistique contractuelle multi-sectorielle et pilotage des flux vers le client final.

Par ailleurs, la fusion augmentera sensiblement l'expertise sectorielle du futur ensemble. Ainsi, le groupe loirétain est spécialisé principalement dans la cosmétique, le luxe et l'industrie chimique. Log's évolue quant à lui essentiellement dans les secteurs du textile, de la maison, de l'automobile et l'agro-alimentaire. Enfin, l'addition de la douzaine d'établissements de Deret et des 45 sites de Log's sera synonyme d'un maillage géographique étendu du nouveau groupe dans l'Hexagone.

Concentration du secteur et développement en Afrique et en Europe

La fusion entre Deret et Log's a également pour ambition de conforter l'implantation du futur ensemble en Afrique et de développer son activité en Europe.

Ainsi, Deret est présent, via Express Afrique, en République démocratique du Congo et dans le Golfe de Guinée, où il assure le transport, la manutention et l'installation d'infrastructures dédiées aux compagnies pétrolières.

Log's est quant à lui installé au Maroc. L'alliance entre les logisticiens loirétain et nordiste ouvrira par ailleurs de nouvelles perspectives vis-à-vis des clients européens face aux poids lourds de la logistique hollandais (TNT Express) et allemand (DHL) notamment.