Porté par l'Inde et la Turquie, ADP retrouve quasiment son niveau d'avant crise

Ca y est presque. Le Groupe ADP, qui gère notamment les aéroports parisiens, vient de publier ses résultats de trafic 2023 et il a quasiment retrouvé son niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Avec 336,4 millions de passagers lors de l'année écoulée, il était à deux doigts de battre son record de 2019, bien aidé par ses participations dans les groupes turc TAV Airports et indien GMR Airports.

Le Groupe ADP a ainsi retrouvé 98,7 % de son niveau de trafic de 2019, le dépassant même sur certains mois comme ce fut le cas en décembre. Et cela représente une progression de plus de 20 % par rapport à 2022.

Paris progresse, mais moins vite

Avec 99, 7 millions de passagers, les aéroports parisiens ont progressé de 15 % sur un an. Mais si Paris-Orly a d'ores et déjà dépassé son activité d'avant crise, Paris-CDG a encore un peu de chemin à faire. Ce dernier est encore pénalisé par la reprise tardive du trafic avec l'Asie, alors qu'ADP bat des records sur l'Amérique du Nord et l'Afrique. Au total, les deux aéroports ont retrouvé 92 % de leur niveau de 2019.

Le groupe turc TAV, détenu à 46 % par ADP, a lui égalé sa performance de 2019 avec 95,5 millions de passagers. Bien qu'en croissance sur tous ses aéroports, celle-ci a été assez inégale d'une plateforme à l'autre. Almaty au Kazakhstan et Médine en Arabie Saoudite ont tiré les chiffres vers le haut, derrière l'aéroport principal d'Antalya.

L'Inde de tous les records

La plus grosse progression est incontestablement venue du groupe indien GMR Airports, détenu à 49 % par le Groupe ADP. Grâce à une progression de plus de 23 % sur un an, il dépasse son niveau d'avant crise (105 % du trafic de 2019). Avec l'ouverture de l'aéroport de Goa il y a un an (non comptabilisé dans les calculs d'évolution), et le formidable dynamisme de New Delhi et Hyderabad, son trafic atteint 107,6 millions de passagers. Ce qui en fait la plus grosse entité du Groupe ADP en termes de trafic.

Les autres aéroports du groupe ont représenté 33,6 millions de passagers. Malgré une hausse de 20 % par rapport à 2022, il reste en dessous de leur trafic d'avant crise.