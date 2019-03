Volvo présente le premier bus long format piloté par une IA

Volvo expérimente un autobus électrique d'une capacité de 85 passagers, équipé de capteurs et de commandes de navigation gérés par un système complet d'intelligence artificielle (IA).

L'autobus Volvo a été soumis à une phase préliminaire de tests rigoureux au Centre pour les essais et la recherche sur les véhicules autonomes, le Cetran basé à Singapour. Il est prévu de tester l'autobus sur les routes du campus de la NTU et de prolonger l'itinéraire au-delà de l'enceinte de l'université.

« Notre autobus électrique doté de technologies autonomes constitue une étape importante vers notre vision d'une ville plus propre, plus sûre et plus intelligente. Le cheminement vers la pleine autonomie est sans aucun doute complexe, et notre partenariat avec la NTU et la LTA est essentiel pour concrétiser cette vision, de même que notre engagement à appliquer une approche plaçant la sécurité au premier plan », a déclaré Håkan Agnevall le Président de Volvo Buses.