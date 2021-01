Plus d'une PME sur deux s'inquiète pour sa pérennité

Sur 2.400 dirigeants de PME et de TPE, 54% se déclarent «inquiets pour la pérennité de leur entreprise», contre 47% en septembre. (Crédits : Reuters)

Les chefs des petites et moyennes entreprises sont de plus en plus nombreux à douter de leur capacité à rembourser leurs dettes ou à payer leurs charges, et près de la moitié craint de "ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement".