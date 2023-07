Convention des entreprises pour le climat : dans l’Ouest, 62 entreprises amorcent leur redirection écologique

Précédemment réunis à Rennes, Nantes et Saint-Malo, les dirigeants de 62 entreprises de Bretagne et des Pays de la Loire se sont retrouvés à Brest fin juin, sous la bannière de la CEC Ouest, émanation de la Convention des entreprises pour le climat (CEC) créée fin 2020 au niveau national.

Tous affichent un objectif commun : s'engager dans une démarche de transformation durable des modèles économiques compatibles avec les limites planétaires. Issus de secteurs divers comme l'industrie agroalimentaire, le numérique, le prêt-à-porter, la finance et les transports, parmi lesquels figurent des champions territoriaux tels qu'Orange, Enedis, Arkea, Insa ou SNCF Voyageurs, ces chefs d'entreprises emploient jusqu'à 13.000 collaborateurs.

Depuis janvier 2023 et jusqu'au 13 octobre prochain, un binôme de dirigeants représentatifs de chaque d'entreprise suit ce programme en six étapes et bénéficie de clés et d'outils, scientifiques et humains, pour prendre la mesure du défi écologique et repenser leurs modèles d'affaires.

Passer à une économie régénérative

« La Convention des entreprises pour le Climat Ouest est la 1ère déclinaison territoriale de la CEC , qui avait réuni, au niveau national en 2022, 150 entreprises de divers secteurs et de toute taille. Notre objectif est de formuler des propositions audacieuses et impactantes, destinées à être mise en œuvre au sein des entreprises, en lien avec le changement climatique et la relation à la biodiversité », souligne Sophie Leclercq, membre de l'équipe de la CEC Ouest et cofondatrice de la messagerie instantanée et écoresponsable Treebal.

Intitulée « nouvelle boussole », la quatrième session de la CEC Ouest qui s'est tenue à Brest a notamment amené les participants à s'interroger sur la valeur et à réinventer leurs critères de performance.

« Cela invite à changer de repères pour mieux compter ce qui compte » détaille Sophie Leclercq. « La reconversion écologique nécessite un changement de mentalités, de système de valeurs, de paradigme. On s'interroge sur la manière de passer d'ici à 2030 d'une économie extractive à une économie régénérative »

La seconde met en avant une économie locale qui favorise l'interaction entre les acteurs d'un territoire quand la première fait du rendement à court terme le moteur de l'exploitation des ressources naturelles. En septembre à Saint-Malo, le Forum économique breton (FEB) déroulera également le thème de la croissance régénerative.

Feuille de route personnalisée et projet collaboratif

Partant du constat qu'on ne transforme pas les entreprises si on ne transforme pas les dirigeants, la CEC Ouest propose un parcours collectif pour « cheminer ensemble ». D'ici à octobre, le plan d'action des chefs d'entreprises prévoit d'établir une feuille de route personnalisée et de livrer des projets coopératifs territoriaux dans des domaines comme la mobilité, la biodiversité ou l'énergie.

Les participants à la première édition de la CEC ont déjà entamé leur mue. Alors qu'une marque de cosmétiques comme Mustela compte renoncer d'ici à 2027 à commercialiser ses lingettes jetables, qui représentent 20% de son chiffre d'affaires, une appli comme Treebal évalue son cycle de vie pour diminuer son impact environnemental.

« Un message Treebal est quinze fois moins impactant qu'un e-mail », assure Sophie Leclercq. « Nous étudions le poids de la fabrication dans l'envoi du message mais aussi notre rôle sociétal pour transformer les usages de nos 50.000 utilisateurs professionnels. Au-delà des fonctionnalités (suppression des messages, compressions des messages...), nous fournissons des conseils pratiques », détaille-t-elle.

De son côté, le groupe agroalimentaire breton Olga (ex-Triballat Noyal), déjà investi dans le bio et le végétal à travers ses marques Vrai et Sojasun, focalise sa stratégie pour 2035 sur la transition alimentaire, écologique et sociétale.

« Coopétition » et travail entre concurrents

« La CEC m'a permis de prendre conscience que les entreprises avaient un rôle essentiel à jouer pour faire bouger les lignes », écrit son président Olivier Clanchin sur le site de la CEC Ouest.

Selon son plan stratégique défini en septembre 2022, le groupe Olga souhaite proposer en 2035 une offre issue à 100% de l'agro-écologie et tendre vers une relocalisation de sa production. À moyen terme, 100% de ses activités « auront un impact positif sur l'environnement », qu'il s'agisse d'énergie, de consommation d'eau ou d'emballage.

A travers ce parcours collectif, l'association CEC Ouest défend un modèle de « coopétition », fusion des mots compétition et coopération, qui permet de faire travailler ensemble des concurrents autour d'enjeux communs.

Les dirigeants arrivent avec différents niveaux de maturité quant à la prise de conscience des questions climatiques ou sociétaux et des objectifs nationaux (bilan carbone, biodiversité, RSE) mais « ils changent vite de lunettes ».

« On est dans la co-construction », confirme Sophie Leclercq. « La dynamique et la confiance sont incroyables. Le mode de vie que l'on propose est plus frugal, plus sobre mais il est joyeux, mieux connecté au vivant et aux individus », affirme-t-elle.