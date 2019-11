Emballages : comment une taxe a fait des Norvégiens les rois de la consigne

Un sac rempli de bouteilles en plastique à leurs pieds, deux jeunes filles les insèrent une par une dans une machine située à l'entrée du supermarché de la chaîne Coop Obs ! à Lillestrom, une petite ville au nord-est d'Oslo. Elles repartent avec un bon d'achat qu'elles pourront échanger en caisse, utiliser pour payer leurs courses et jouer à un loto dédié, ou encore donner à une ONG. Nous sommes en Norvège, où une consigne de 2 ou 3 couronnes (20 ou 30 centimes d'euro) doit être payée pour chaque canette et bouteille en plastique. Adopté par le pays scandinave à la fin des années 1990, ce dispositif a permis d'atteindre des taux de collecte très élevés : 88 % pour les bouteilles en plastique et 87 % pour les canettes l'an passé.

En France, seulement 57 % des bouteilles en plastique sont recyclées. Pas étonnant, alors, que le modèle norvégien soit cité en exemple par les partisans de la consigne. Une mesure portée par le ministère de la Transition écologique, mais critiquée par les collectivités locales et les recycleurs. Pour l'instant, le Sénat l'a limitée à la seule consigne des emballages réutilisables. En Norvège, le succès du dispositif repose sur un système complexe,...