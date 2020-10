La malbouffe et la pollution, facteurs aggravant de la pandémie de Covid-19

"De nombreux facteurs de risques et maladies non transmissibles étudiés dans ce rapport sont associés avec un risque accru de formes graves de Covid-19, voire de décès", juge The Lancet. (Crédits : Reuters)

"Les maladies non transmissibles ont joué un rôle critique dans le million de morts causé par le Covid-19", analyse un rapport publié dans la revue scientifique The Lancet, qui évoque une "syndémie", c'est-à-dire la conjonction de plusieurs urgences sanitaires. L'obésité, l'hyperglycémie et la pollution atmosphérique sont pointées du doigt.