Macron veut que l'Etat passe au vert

Macron, un écolo dans l'âme ? Pour donner l'exemple aux autres corps d'Etat, le palais présidentiel veut ainsi se mettre au diapason de l'ensemble des services publics, pour lesquels 20 mesures obligatoires ont été annoncées mercredi par le Conseil de défense écologique.

Il s'agit de "permettre à 2,4 millions d'agents publics d'être acteurs de la transition écologique dans tous les territoires", a expliqué la ministre Elisabeth Borne, en qualifiant le plan de "massif et concret".

"Cela va de l'installation de 500 bornes de recharge électrique d'ici fin 2021 à la réduction d'utilisation de l'avion pour les déplacements professionnels, en passant par l'interdiction de l'achat de chaudières au fioul", a-t-elle détaillé.

Macron à Vélo comme Taubira ?

A l'Elysée, l'important parc automobile, composé en partie de grosses berlines, comprendra désormais davantage de véhicules électriques, notamment de petites Renault Zoé, qui devront être privilégiées pour les déplacements en région parisienne.

"Tous les nouveaux véhicules des ministres et des préfets, et au moins 50% des véhicules de fonction devront être électriques ou hybrides rechargeables", précise le gouvernement.

La tendance a été initiée il y a plusieurs années et l'usage des avions gouvernementaux, "très encadré", "s'est réduit de manière considérable", selon l'ex-député PS René Dosière, spécialiste de l'utilisation des moyens de l'Etat.

Toutefois, "s'agissant du président et du Premier ministre, la règle, validée par la Cour des comptes, est qu'ils sont habilités à emprunter les avions gouvernementaux, compte tenu de leurs responsabilités, de l'environnement technique et logistique", indique-t-il.

L'Elysée aux couleurs Bleu Blanc Vert !

Parmi les 20 mesures, figurent également la généralisation de parcs de stationnement de vélos et celle du "forfait mobilité" de 200 euros pour les agents se déplaçant à bicyclette ou covoiturage.

Par ailleurs, les pesticides seront bannis dans les espaces verts, comme les jardins de l'Elysée, et les ingrédients "circuit court et bio" devront représenter 50% des produits utilisés dans ses cuisines. L'Etat s'engage en outre à "utiliser systématiquement du papier recyclé ou, à défaut, du papier issu de forêts gérées durablement", et à ne plus acheter de "plastique à usage unique". Ainsi, sont supprimées à l'Elysée les 220.000 bouteilles en plastique utilisées chaque année. A la place, les agents ont reçu une gourde "fabriquée en France" tandis que les fontaines à eau sont généralisées dans les services.

L'Etat s'engage aussi à proposer systématiquement son matériel, notamment informatique, aux associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire lorsqu'il est remplacé.