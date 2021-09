Suivez en direct les débats du Transition Forum à Nice

Version française :

La lutte pour la protection des sols et de la biodiversité, pour la décarbonation des modes de vie, des modèles de production, de consommation et de déplacement, constitue une responsabilité historique de notre génération. Il est nécessaire de mettre en œuvre collectivement des transformations rapides et sans précédent.

C'est en travaillant ensemble, public et privé, que nous construirons les convergences entre les impératifs économiques et sociaux et la transition écologique, que nous accompagnerons le développement des territoires et de l'emploi par le déploiement de nouvelles filières locales, ancrées, porteuses d'innovations et de solutions pour la protection de l'environnement.

Le Transition Forum, fondé en 2018 par Aqua Asset Management et son président Lionel Le Maux, s'est donné pour objectif d'accélérer la transition vers un avenir moins carboné en mobilisant une communauté diversifiée d'acteurs internationaux, décideurs publics et privés, innovateurs mondiaux, entrepreneurs, industriels, chercheurs, personnalités de la société civile, avec pour vocation d'être un catalyseur de solutions. Cette 4e édition « Time to co-operate » est dédiée au développement de ces nouvelles coopérations au service de la transition écologique dans un contexte de relance économique européenne et de son Green Deal. Les 2 jours de ce sommet international organisé par La Tribune en partenariat avec la ville de Nice, la métropole Nice Côte d'Azur et le Transition Forum à l'occasion des Nice Transition Days seront rythmés autour de 4 séquences - se déplacer, se nourrir, se loger, produire et consommer.



Jeudi 30 septembre



09:00 : OUVERTURE

Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la Métropole Nice - Côte d'Azur, Président délégué de la région Sud

Lionel LE MAUX - Fondateur du Transition Forum et Président d'Aqua Asset Management

Jean-Christophe TORTORA - Président de La Tribune



THE GREEN BIG DEAL

09:20: La décennie pour agir

Keynote d'ouverture : Virginijus SINKEVIČIUS - Commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche



Caroline CAYEUX - Maire de Beauvais, Présidente de l'ANCT et Présidente de la Fédération des villes de France

Dr Richard CHEMLA - Adjoint au Maire et VP de la Métropole Nice Côte d'Azur

Hervé LE TREUT - Climatologue et directeur de recherche au CNRS

Corinne LE QUERE - Présidente du Haut conseil pour le climat

Carlos MORENO - Professeur associé et Directeur scientifique de la Chaire ETI - IAE Paris -Sorbonne

Gabriel TCHANGO - Maire de Port-Gentil, ancien Ministre et Président du African Growth and Opportunity Act (AGOA)



10:10: A new deal, a Green Deal - Construire un nouveau pacte avec les citoyens, les territoires et les acteurs privés

Sylvie GOULARD - Sous-Gouverneure de la Banque de France

Mikaël LEMARCHAND - Directeur de l'Engagement social, territorial et environnemental, SNCF

Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la Métropole Nice - Côte d'Azur, Président délégué de la région Sud

Marianne LAIGNEAU - Présidente du Directoire d'ENEDIS

Arnaud PERICARD - Maire de Saint Germain en Laye



11:00 : Grandes organisations, grandes entreprises, grandes responsabilités pour agir

Bruno CAVAGNE - Président de la FNTP

Jacques RICHIER - Vice Président de la Métropole Nice Côte d'Azur en charge de l'économie, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation et Président d'Allianz France

Philippe PORTIER - Secrétaire national, CFDT

Yannick SERVANT - Co-fondateur de la Convention pour les Entreprises pour le Climat

Louis NEGRE - Président du GART et Président délégué de la Métropole Nice Côte d'Azur

Frédéric VALLETOUX - Maire de Fontainebleau, Conseiller régional d'Ile-de-France et Président du conseil de surveillance de la Fédération hospitalière de France

Keynote de clôture : Pascal CANFIN - Député européen



12:15 : Quel rêve pour 2050 ?

Keynote : Isabelle DELANNOY - Fondatrice et dirigeante de Do Green et scénariste du film HOME

Emma ROUVIERE - Etudiante HEC

Inès LEONARDUZZI - Directrice générale de Digital for the Planet

Flora GHEBALI - Fondatrice de Coalitions

SE DÉPLACER

Déployer les nouvelles mobilités dans les territoires

14:30 : Une conversation avec Rob Hopkins : Comment co-contruire la transition économique ?

Rob HOPKINS - Initiateur du mouvement international des villes en transition



14:50 : Décarboner les mobilités du quotidien

Vincent LEMAIRE - Président de SAFRA

Gilles MANUELLE - Président de Fludis

Carole DESNOT - Directrice Technologies, Innovation et Projets Groupe

Alexis VOVK - Directeur général de la branche Marketing & Services et membre du Comité exécutif de TotalEnergies

Alain CHRETIEN - Président de la communauté d'agglomération de Vesoul et Maire de Vesoul



Keynotes inspirantes

Billy THALHEIMER - Co-fondateur et PDG - REGENT Craft

Romain VINCENT - Président d'Electric 55 Charging



15:50 : Faut-il désinnover pour réussir la transition écologique ?

Bernard KLEYNHOFF - Président de RisingSUD

Corinne BERNARDO - Co-gérante de Leloutre Industrie

Chantal EYMEOUD - Maire d'Embrun et Présidente de la communauté de communes de l'Embrunais et Vice-Présidente de la région Sud

Diego LANDIVAR - Enseignant-chercheur en Economie au Groupe Esc Clermont



SE NOURRIR

Accompagner le basculement d'une agriculture productiviste à une agriculture durable

16:35 : Bio, circuits courts, les défis de la transition alimentaire verte

Rachel KOLBE - Responsable de la durabilité chez INVIVO

Etienne DUMONT SAINT-PRIEST - Éleveur

Didier PERREOL - Président de SYNABIO

Stéphane LINOU - Ancien Conseiller général de l'Aude, Consultant et formateur en résilience alimentaire et sécurité nationale

Nathalie ORVOEN - Présidente-fondatrice, LES POTAGERS



Keynotes inspirantes

Laurent PIERMONT - Président, Le Printemps des Terres

Iain GULLAND - Chief Executive - Zero Waste Scotland





SOUVERAINETE INDUSTRIELLE

17:25 : La transition écologique, levier de la réindustrialisation

Sandro GOZI - Député européen

Luc CHATEL - Président de la plateforme Automobile PFA

Arnaud LEROY - Président de l'ADEME

Dominique SENEQUIER - Présidente ARDIAN

Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la Métropole Nice - Côte d'Azur, Président délégué de la région Sud

Sylvie JEHANNO - Présidente-directrice générale, Dalkia



18:40 : Transition écologique et souveraineté : la révolution industrielle du 21ème siècle

Bruno LE MAIRE - Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance



19:10 :CLÔTURE

Lionel LE MAUX - Fondateur du Transition Forum et Président d'Aqua Asset Management

Jean-Christophe TORTORA - Président de La Tribune



Vendredi 1er octobre



09:00 : Mot d'accueil

Lionel LE MAUX - Fondateur du Transition Forum et Président d'Aqua Asset Management

Jean-Christophe TORTORA - Président de La Tribune



09:05 : La transition verte, un défi pour des sociétés fracturées

Frédéric DABI - Directeur général de l'IFOP et auteur du livre Fractures

09:10 : Transformation écologique des territoires : comment accélérer ?

Anne HIDALGO - Maire de Paris

Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la Métropole Nice - Côte d'Azur, Président Délégué de la Région Sud

Antoine FRÉROT - Président directeur général de Veolia

Olivier WIGNIOLLE - Directeur général d'Icade

Olivier SICHEL - Directeur général de la Banque des Territoires

Eva SADOUN - Présidente et co-fondatrice de Lita

10:00 : Signature de l'AMI

Olivier SICHEL - Directeur général de la Banque des Territoires

Lionel LE MAUX - Fondateur du Transition Forum et Président d'Aqua Asset Management



ADAPTER LES VILLES AUX DEFIS DE LA TRANSITION

10:05 : Atténuation ou adaptation : les villes face aux défis de la transition

Keynote d'inspiration : Denis VALODE - Architecte, Fondateur de Valode & Pistre



José SANTUCCI - Directeur général Crédit Agricole Provence Côte d'Azur

Marlène DOLVECK- Directrice générale SNCF Gares & Connexions

Anthony BORRE - Premier adjoint au Maire de Nice et Vice-Président de la Métropole Nice-Côte d'Azur

Philippe BOYER - Directeur des relations institutionnelles & Innovation, COVIVIO

Pierre-André DE CHALENDAR - Président de Saint Gobain et auteur du Défi urbain



Keynotes inspirantes

Donald FRANCOIS - Président fondateur, SerenySun Energies

André MAY - Président, EVERWATT

Maher CHEBBO - Chief Revenue Officer & Directeur Général Délégué - Accenta





TECH & DÉCARBONATION

10:55 : Réduire l'empreinte carbone du numérique : mode d'emploi

Aurélie JEAN - Dr Computationnal Scientist, auteure "De l'autre côté de la machine"

Michaël TRABBIA - Chief Technology and Innovation Officer du Groupe Orange





TOURISME DURABLE

11:15 : Vers un tourisme plus durable ?

Franck GERVAIS - Directeur général du groupe Pierre et Vacances

Franck GOLDNADEL - Président du directoire, Aéroports de la Côte d'Azur

Nathalie HILMI - Dr en Sciences Economiques, spécialisée en macroéconomie et finance internationale

Christelle TAILLARDAT - Directrice du Slow Tourism Lab et Directrice du Comité départemental du tourisme de l'Aube

Anne RIGAIL - Directrice générale, Air France-KLM

Brune POIRSON - Directrice du Développement durable - ACCOR



Keynotes inspirantes

Patrick TORRENT - President de Necstour



LES ACCORDS DE NICE POUR LE CLIMAT

12:00 : Y a-t-il une voie européenne pour sauver la planète ?

Magali ALTOUNIAN - Adjointe à la Mairie de Nice, déléguée aux institutions européennes, au rayonnement de la ville, subdéléguée aux finances européennes

Clément BEAUNE - Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes

Philippe BRASSAC - Directeur Général de Crédit Agricole

Ambroise FAYOLLE - Vice-Président de la Banque Européenne d'Investissement



12:45 : Les Accords de Nice pour le climat : des paroles aux actes

Keynote : Nils PEDERSEN - Délégué général, Global Compact France

Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la Métropole Nice - Côte d'Azur, Président délégué de la Région Sud

Clément BEAUNE - Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes



LA MER AU SECOURS DE LA TERRE

14:30 : The Ocean and Transition: Energy, Climate and Biodiversity

Paul HOLTUS - Président World Ocean Council

14:40 : Sauver la terre, vu de la mer

Gilles LECAILLON - Président-fondateur d'ECOCEAN

Simon BERNARD - Président-fondateur de PLASTIC ODYSSEY

Victorien ERUSSARD - Président, capitaine et fondateur d'Energy Observer

François-Alexandre BERTRAND - Fondateur et Président de Platypus Craft

Marc THIERCELIN - Skipper de courses au large, entrepreneur et pédagogue

Alexia BARRIER - Navigatrice et fondatrice de l'association 4myplanet



CLIMAT ET SANTE

15:20 : Climat et santé : quelles nouvelles exigences ?

Véronique BORRE - Vice-Présidente de la Région Sud et Directrice de l'Agence de Sécurité Sanitaire Environnementale et de gestion des Risques

Dr Véronique MONDAIN - Médecin infectiologue au CHU de Nice



PRODUIRE ET CONSOMMER PRESERVANT LES RESSOURCES

15:40 : Economie circulaire : produire et consommer en préservant les ressources

Frédéric FLIPO - Directeur général délégué, Evergaz

Claire BOTTINEAU - Directrice développement durable, Elis

Franck GANA - Cofondateur de (Re)Set

Philippe-Henri MANGEARD- Fondateur de Global Climate Initiative

Dominique MOCKLY - Président et Directeur Général de Teréga et auteur du livre "La Mondialisation décompressée"



Keynotes inspirantes

Nicolas MOUFFLET - Président, Lyspackaging

Irene DIEZ - General Manager ECOALF Foundation



16:25 : Mot de clôture

Lionel LE MAUX - Fondateur du Transition Forum et Président d'Aqua Asset Management

Jean-Christophe TORTORA - Président de La Tribune



TROPHÉES

16:35 : Trophées de la transition écologique

Ouverture par Dr Richard CHEMLA - Adjoint au Maire et Vice Président de la Métropole Nice Côte d'Azur



18:30 : Vol Biocarburant Nice-Paris à l'aéroport de Nice

Anne-Marie COUDERC - Présidente du Conseil d'Administration Air France-KLM

Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la Métropole Nice - Côte d'Azur, Président délégué de la Région Sud

Clément BEAUNE - Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes

Franck GOLDNADEL - Président du directoire, Aéroports de la Côte d'Azur