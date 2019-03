DS3 Crossback : quand une marque française réinvente le SUV premium

A chaque fois que DS lance un nouveau modèle, c'est d'abord la curiosité qui prédomine avec toujours cette même question: comment la première marque premium française va interpréter et s'approprier tel ou tel segment. Avec la DS7 Crossback, nous avions été enthousiastes, avec sa petite sœur, la DS3 Crossback, SUV de segment B, nous avons été surpris...Dans le bon sens !

Prise de risque

Il est clair qu'ici, la filiale de PSA a pris davantage de risques. La silhouette de la voiture ne ressemble à aucune autre : des flancs larges plus larges que le tiers supérieurs des vitres, u

Un capot musclé et une calandre très verticale, des nervures et des rondeurs pour une carrosserie pas trop agressive. Bref, c'est une voiture au design atypique, mais qui dégage une allure imposante et statutaire. Sa signature lumineuse en led relève cette note premium avec subtilité. Enfin, l'aileron de requin est là pour rappeler sa filiation avec la DS3.

A l'intérieur, DS se positionne encore sur la thématique du cuir. Sur notre version Opéra, le bandeau en cuir de la planche de bord est aussi sublime que confondant d'authenticité. Un régal pour les yeux et pour le toucher tant la texture a su garder sa...