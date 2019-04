Ford Focus : un vrai bol de fraîcheur, haro sur l'intérieur

Elle est de retour! La Ford Focus revient pour sa quatrième génération dans une version totalement revisitée. La célèbre berline a repris les codes stylistiques que la marque américaine a inauguré avec sa KA+ et sa nouvelle Fiesta.

Une nouvelle ère design !

Le design est nettement plus sportif, les lignes effilées lui donnent une impression d'aérodynamisme et une dynamique qui tranchent avec les versions précédentes. Le capot sculpté d'arêtes accentue cette prise de personnalité. La signature lumineuse ajoute de la modernité et du pep's. La Focus est définitivement entrée dans une nouvelle ère, et c'est tant mieux.

Mais une fois entré à l'intérieur du véhicule... Patatras ! Toute la ferveur futuriste brandie à l'extérieure de la carrosserie, s'écroule. La Focus a à peine fait évoluer son design intérieur ou, du moins, les nouveautés ne sont pas du tout à la hauteur de ce que la concurrence est désormais capable de proposer. Le système de connectivité est minimaliste. Le compte-tour reste désespérément analogique, là où les concurrents ont lancé des tableaux de bord totalement numérisés (pas toujours de série, certes).

Sur le choix des matériaux, l'ambiance est un peu sombre. Même la baguette carbone sur notre version ST-Line donne un effet ton sur ton avec le plastique de la planche de bord, là où il aurait pu créer un bel effet contraste.

Sur l'habitacle toutefois, il faut reconnaître la générosité de l'espace - à l'avant, comme à l'arrière, avec de belles places pour les genoux. Le coffre est toutefois plus petit que sur une Peugeot 308 (pourtant plus courte) avec 341 litres (420 pour son concurrent français).

Un bon moteur, une boîte approximative

Côté agrément de conduite, notre bilan est également un peu mitigé. Il faut dire que Ford dispose d'une gamme de motorisations plutôt efficiente, y compris parmi les plus petits d'entre eux, comme nous avions pu le constater avec plaisir sur la dernière Fiesta. Sur notre version, le 125 chevaux essence n'a pas démérité côté puissance. En revanche, tous les équipements liés semblent créer une série de conflits préjudiciables. Le premier d'entre eux, la boîte automatique 8 rapports manque de fluidité en raison d'un passage de rapports trop long. Cela altère largement la dynamique de conduite. Ensuite, les systèmes Stop & Start et l'assistant au démarrage en côte créent également des creux et des hésitations. Vraiment dommage car la Focus est plutôt agile et maniable, très pratique en ville.

L'approximation de ses réglages moteurs ne doivent toutefois pas occulter le soin apporté à cette nouvelle génération de Focus. Moderne et avec du caractère, la nouvelle berline apporte un bol de fraîcheur bienvenu, et s'intègre parfaitement dans la gamme renouvelée de la marque américaine. D'autant que la Focus s'équipe de fonctions d'autonomie plutôt bien réglés qui permettent de suivre les lignes de la route, y compris en virage, sans avoir à manœuvrer. A essayer pour s'en convaincre !