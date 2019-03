Et si on étendait le Grand débat à l'Europe ?

Dans une semaine, le 15 mars, ce sera la fin officielle du Grand débat national imaginé par Emmanuel Macron. pour sortir de la crise des "Gilets jaunes". Nul ne sait ce qui va émerger de cet exercice démocratique inédit à cette échelle, de démocratie participative. A l'image des cahiers de doléances de 1789, plus de 15.000 cahiers citoyens ont été archivés à la Bibliothèque nationale de France, qui va les numériser pour la postérité.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a déjà prévenu les députés de la majorité : « le risque déceptif est important... Il faut préparer nos concitoyens à ce que les propositions à la sortie de soient pas les réponses à toutes les remontées des débats » On ne saurait être plus clair, d'autant que le tiers du 1,2 million de contributions a comme priorité la baisse des impôts et la hausse de la dépense publique ! A Bercy, on regarde, non sans crainte, l'issue du Grand débat : il faudra en effet financer en 2020 les 11 milliards et quelques du plan d'urgence de décembre, le remplacement de la taxe carbone (10 milliards de manque à gagner annuel à l'horizon 2020). Ou bien son rétablissement, mais alors l'argent devra être redistribué aux ménages et aux...