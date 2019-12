La force de l’engagement est de ne pas se compter en euros, mais en heureux

"Qu'est-ce que je vous dois ?" La question est banale, et conclut de nombreux échanges que nous avons les uns avec les autres. Pourtant, dans certains contextes, elle peut paraître tout à fait hors de propos comme cela est le cas... à l'hôpital pour citer un exemple d'actualité ! A première vue, ne pas débourser le moindre centime pour un service de soin est un non-sens. Après tout, une bonne santé est une préoccupation toute personnelle. Comment justifier de ne pas avoir à en assumer le coût de manière directe dès lors qu'elle nécessite le service d'autres personnes ? Pour le homo oeconomicus que nous sommes, se figurer un service rendu gratuitement tient de l'impossible. La gratuité sème le doute, voire la méfiance : dans ce monde, tout doit avoir un prix. Un doute qui n'épargne pas non plus le monde associatif face à la possibilité offerte de disposer gratuitement d'outils leur permettant d'améliorer la gestion quotidienne de leur fonds. Et comment leur reprocher ce doute et cette suspicion ? Après tout, ils sont aujourd'hui légitimes pour deux raisons.

22 millions de Français concernés par l'expérience bénévole

D'abord parce que le prisme culturel et économique qui est le nôtre fait du prix le

maître étalon de toute chose. Le risque d'une telle approche est toutefois de dévaloriser ce qui a un coût mais qui n'a pas de contrepartie, par exemple la philanthropie. Le don de temps ou de compétence à des projets collectifs sans contrepartie, en un mot l'expérience bénévole, concerne pourtant 22 millions de personnes en France. Le don financier sans contrepartie, en un mot la générosité, s'élève quant à lui chaque année à 7,5 milliards d'euros au profit des associations, dont plus de la moitié émane des particuliers. Quel est donc l'avenir de la philanthropie lorsque rendre un service désintéressé est un comportement qui s'éloigne de la norme ?

D'autre part, si la gratuité est de plus en plus envisagée comme contre-nature, les

géants de la tech en ont une responsabilité inquiétante. Ils la vident de son sens. Les

grandes plateformes que sont par exemple Facebook et Google proposent des services

qui nous facilitent le quotidien et en apparence gratuits. En apparence seulement. En

effet, en les utilisant nous consentons à leur transmettre des informations sur nos vies,

goûts, intérêts ou opinions qu'ils se chargent de commercialiser à des régies

publicitaires avec la promesse d'une réclame parfaitement ciblée. En ceci, ils

transforment purement et simplement Internet en la plus vaste expérience marchande

jamais connue ! Bien loin des valeurs de mise en commun, de liberté et partage de

l'information qui ont pourtant été à l'origine du développement du web.

Pas de gratuité sans engagement

Autant de facteurs qui ne font que souligner une réalité : il ne peut exister aujourd'hui

de gratuité sans engagement ! Si l'accès au soin pour le plus grand nombre reste

possible, c'est parce que nous décidons collectivement d'en assumer la charge via

l'impôt. Si la plupart des associations continuent d'exister, c'est parce qu'elles

bénéficient de soutiens financiers et humains donnés sans contrepartie.

Reste que cet engagement est menacé par le dogme actuel. Une menace que nous pouvons enrayer à condition de ne pas laisser pas l'homo oeconomicus qui est en nous prendre toutes nos décisions selon le ratio coût/avantage. Faisons plutôt confiance à l'homo philanthropus pour qu'il guide nos comportements selon le calcul altruisme/impact. Au bénéfice de tous, l'individu comme du groupe...

