Souveraineté militaire : la France et son épée (1/3)

Avec son lot de commémorations, l'année de Gaulle emporte aussi son lot de confusions. Pourtant, s'agissant de la Défense nationale, sa doctrine, fixée très tôt, est nette ; le discours prononcé à l'École de guerre le 3 novembre 1959 donnait à la France les trois orientations cardinales qui demeurent encore : la souveraineté intégrale, la force de frappe indépendante et le modèle d'armée autonome au seul service des intérêts de la France. Ce triptyque gaullien, toujours officiellement honoré, souffre cependant d'une confusion savamment entretenue par la doctrine du "en même temps" qui, appliquée à la défense et, pour paraphraser le général de Gaulle, devient "un cadre mal bâti où s'égare la nation et se disqualifie l'État" (discours de Bruneval, 30 mars 1947).

Une souveraineté galvaudée ?

La souveraineté, tout d'abord : elle est, sur les plans philosophique, politique et opérationnelle, nationale, intégrale et indivisible ou elle n'existe pas. Or, le discours ambiant relativise cette souveraineté en la galvaudant. C'est ainsi qu'ont été évoquées "en même temps" que la souveraineté nationale, "une armée européenne", "une souveraineté européenne", une "co-souveraineté" sur notre domaine ultra-marin, et enfin, confusion des confusions, "une mutualisation de notre dissuasion". Ces concepts-là sont aussi irresponsables qu'anticonstitutionnels. L'emploi de la force, y compris ultime - la force de frappe -, n'a de soutien en France et de crédibilité à l'étranger que lorsqu'elle est ordonnée par une autorité politique légitime, donc élue, donc nationale, et le cadre géographique de la nation ne peut être cédée sans forfaiture si l'on en croit la constitution.

Récusant l'intégration (un "système qui a vécu"), le fondateur de la Cinquième République prônait la réappropriation par la Nation toute entière de sa souveraineté militaire, laquelle conditionne son indépendance politique. De l'adage médiéval qui affirmait que le "roi de France est empereur en son royaume" au discours du 3 novembre 1959, il y avait là une verticalité historique de cette souveraineté nationale qui lui conférait une légitimité naturelle mais que la doctrine, volontairement confuse, du "en même temps" veut briser au profit d'une conception vague, moderniste et utopiste sans racines historiques et sans avenir. L'indépendance nationale est ainsi devenue, au fil de la dérive sémantique, "autonomie stratégique française", elle-même devenue "autonomie stratégique européenne".

Face à la confusion du discours ambiant, opposons donc la clarté du discours gaullien : "Il faut que la défense de la France soit française. C'est une nécessité qui n'a pas toujours été très familière au cours de ces dernières années (...) Il est...