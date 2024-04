Pourquoi le quantique va révolutionner le champ de bataille

« Nebel des Krieges », le « brouillard de la guerre ». C'est ainsi que Clausewitz décrivait cette incertitude qui affecte les combats et déforme les réalités. Ce brouillard s'étend au niveau stratégique, se posant dans le temps plutôt que dans l'espace. Les armées du monde cherchent à réduire cette incertitude, à court et long terme, en utilisant divers moyens. Aujourd'hui, le quantique n'est qu'un moyen, mais il pourrait tenir un rôle crucial avec le développement technique. Il ouvre clairement de nouvelles perspectives sur le champ de bataille.

Les technologies quantiques offriront une vitesse stratégique ou tactique et une connaissance approfondie du champ de bataille, permettant à une armée d'être rapide et omnisciente dans un environnement complexe. Nous sommes encore loin de la guerre quantique. Mais le bon technologique que feront les nations les plus avancées est inéluctable. C'est la raison pour laquelle les grandes puissances investissent massivement dans le quantique. C'est notamment le cas de la France avec un accord signé entre la Direction générale de l'armement et cinq startup pour le développement de deux ordinateurs quantiques [1]. Le projet Proqcima est doté de 500 millions d'euros sur 10 ans.

Quantique, une compétition à ne pas perdre

Après des décennies de conflits asymétriques et dans un contexte de retour de la guerre de haute intensité, les armées des pays les plus industrialisés financent de grands programmes de recherche et développement pour maîtriser les technologies de rupture [2]. Les technologies quantiques [3] s'inscrivent dans ce paradigme. Souveraineté, avantages sur le champ de bataille, nouveau modèle de guerre, la quête et la maîtrise du quantique ne va pas sans compétitions, voire affrontements géopolitiques importants. L'appétit des grandes puissances pour les technologies quantiques est grandissant.

Ainsi, le marché mondial du quantique militaire est en croissance constante et devrait atteindre 184,6 millions de dollars en 2024, et plus de deux milliards de dollars en 2035. Le taux de croissance annuel pour la période 2024-2035 sera de 25,57% [4]. Les domaines traditionnels tels que la terre, l'air et la mer sont touchés par les technologies quantiques, mais celles-ci ont également un impact sur l'espace, le cyberespace et même le domaine cognitif. Cependant, il est essentiel de considérer ces avancées en termes de capacités. Parmi les systèmes de défense et de frappe, l'ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance), la cryptographie et le commandement et contrôle seront particulièrement impactés par les technologies quantiques [5].

Puissance de calcul inégalé

Les armées modernes ne peuvent plus faire l'économie d'un ISTAR performant. Israël et Ukraine nous le rappellent. Or, les technologies quantiques promettent d'améliorer la connaissance de la situation sur les champs de bataille. Il en est de même pour la cryptographie. Dans la cyberguerre, le quantique offrira un avantage certain avec de nouveaux vecteurs d'attaque très rapide et très efficace sur le chiffrement asymétrique et même sur le chiffrement symétrique [6], grâce à une puissance de calcul inégalé à ce jour. En somme, l'ordinateur quantique peut tester les 7x1016 de clés soit 70 billiards de possibilités en une seule journée.

Par ailleurs, le risque que des services de renseignement hostiles recueillent des données chiffrées pour les déchiffrer plus tard (le fameux « collect now, decrypt later ») grâce à un ordinateur quantique est un danger bien réel. La cryptographie post-quantique doit ainsi être mise en place dès que possible. L'ANSSI met d'ailleurs en garde contre les cyberattaques quantiques qui menacent l'Union européenne, d'où l'impérieuse nécessité de mettre en place dès maintenant des plans de migration et de faire les bons choix technologiques.

Le rôle majeur du quantique

Les ordinateurs quantiques devraient jouer un rôle majeur dans les systèmes de commandement et de contrôle (C2). Le rôle des systèmes C2 est d'analyser et de présenter la connaissance de la situation ou d'aider à la planification et à la surveillance, y compris la simulation de divers scénarios possibles afin de fournir les meilleures conditions pour la meilleure décision. Les ordinateurs quantiques peuvent améliorer et accélérer les simulations de scénarios ou traiter et analyser les Big Data provenant de l'ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance) pour une meilleure connaissance de la situation. Sans excès, on peut imaginer un centre de planification et de conduite des opérations devenu omniscient sur le champ de bataille, s'affranchissant du « brouillard de la guerre ».

Les technologies quantiques joueront également un rôle capital dans l'accélération et la fiabilisation des cycles de conception et de développement des matériels grâce à l'accélération de la résolution de problèmes. Cela concernera une multitude de domaines comme l'aérodynamisme des missiles et des avions de chasse ou encore l'optimisation du chargement des avions.

Enfin, ces technologies de rupture seront incontournables dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Dans le contexte militaire, il peut s'agir de la planification logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement sur les théâtres d'opérations. Dès 2019, la DARPA [7] soulignait d'ailleurs que l'application de l'optimisation quantique pourrait considérablement améliorer « la planification, l'acheminement et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans des endroits austères dépourvus de l'infrastructure dont dépendent les entreprises de logistique commerciale [8]» .

Dans ce contexte logistique, l'informatique quantique jouera un rôle clé dans l'organisation de livraison en temps réel de matériels. En effet, elle démultipliera les capacités de l'intelligence artificielle pour traiter des volumes massifs de données en temps réel permettant par exemple à des drones de livrer des pièces ou des munitions à des unités engagées au contact de l'ennemi. Un cas d'usage qui surpassera les solutions actuelles comme les robots-mules les plus sophistiqués.

La France doit confirmer sa stratégie quantique

La technologie quantique prend une importance croissante dans un contexte de retour de la guerre de haute intensité en Europe et de vives tensions internationales. Les nations sont engagées dans une course à la suprématie quantique en raison des enjeux de sécurité, de la crainte de perdre leur avantage militaire mais aussi de considérations économiques. Les États-Unis et la Chine mènent actuellement cette course, investissant massivement. La France, malgré un écosystème en expansion, doit surmonter des défis financiers pour rester compétitive. La France et l'UE cherchent à renforcer leur position en collaborant, mais les préoccupations subsistent quant à l'asymétrie dans le partage des avantages technologiques, mettant en péril la souveraineté technologique européenne. L'approche doit ainsi être équilibrée et préserver la souveraineté tout en favorisant l'innovation et l'excellence scientifique.

Les capacités quantiques à venir ne seraient pas envisageables sans la « Seconde Révolution Quantique » qui promet de redéfinir l'informatique, la sécurité, et d'autres domaines. Cette Seconde Révolution est comparable à l'impact de la révolution industrielle au XIXe siècle. Elle repose sur la capacité à isoler et contrôler des objets quantiques, ainsi que sur l'intrication de ces objets pour des applications pratiques. Les avancées dans les lasers et la supraconductivité sont essentielles pour cette révolution, étant intimement liées à la « Première Révolution Quantique ». La Seconde Révolution offre un potentiel extraordinaire pour résoudre des problèmes complexes et ouvre bien de nouvelles perspectives sur le champ de bataille.

La France doit ainsi confirmer sa stratégie quantique afin de garantir sa souveraineté dans ce domaine particulièrement prometteur mais complexe. Un écosystème basé sur la coopération entre tous les acteurs doit ainsi se mettre en place rapidement. Car bien que leur déploiement concret soit encore long, il est crucial que les armées investissent dans ces technologies quantiques sous peine d'être distancées et d'errer dans le brouillard de la guerre, à la merci de leur adversaire.

-----------------------------------------------------------------------------

[1] Ce projet regroupe les entreprises Alice & Bob, C12, Quandela, Pasqal et Quobly.

[2] Dans un article publié en 2023, l'OTAN établit la liste des technologies émergentes et de ruptures : intelligence artificielle, quantique, systèmes autonomes, biotechnologies, amélioration des capacités humaines, systèmes hypersoniques, réseaux de communication nouvelle génération, énergie et systèmes de propulsion. Voir https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_184303.htm

[3] Horloge quantique, gravimètres quantiques à atomes, simulateur quantique, communications quantiques, calculateurs quantiques.

[4] Quantum Warfare Market 2024-2035 Key Manufacturers Analysis | BIS Research | by Mohit Bisresearch | Medium. En Amérique du Nord, le CAGR est estimé à 25,78%. La présence d'industriels majeurs comme Airbus, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Xanadu et Honeywell International qui mettent en place de véritables stratégies quantiques, laisse présager de très nombreuses opportunités.

[5] D'autres capacités le seront également : la guerre électronique, la navigation, les radars et lidar, la guerre sous-marine, la guerre spatiale, les nouveaux matériaux, la détection chimique et biologique, l'interface homme-machine, la santé et les télécommunications (optimisation des réseaux de télécommunication, amélioration des performances, diminution du coût énergétique, augmentation de la durabilité, accélération et optimisation de la planification des infrastructures, évitement des saturations ou encore analyse en temps réel des capacités des réseaux).

[6] Symétrique : chiffrement avec utilisation d'une clé identique avec le même algorithme de chiffrement pour le chiffrement et le déchiffrement. Asymétrique : chiffrement qui utilise une clé pour chiffrer (clé publique) et une autre clé pour déchiffrer (clé privée) avec le même algorithme de chiffrement.

[7] Defense Advanced Research Projects Agency.

[8] https://www.darpa.mil/news-events/2019-02-27